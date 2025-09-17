Magyarországon nulla robbantás, Svédországban 317!

Orbán Viktor rámutatott: Magyarországon nulla robbantás történt, és nincsenek illegális migránsok, miközben Svédországban 2024-ben 317 robbantás rázta meg az országot.

Együtt érzünk a svéd néppel!

– fogalmazott a magyar kormányfő.

Svédország a migráció árát fizeti, Magyarország más utat választott

A skandináv országban az elmúlt években drámaian nőtt a bűnözés és a robbantások száma, amelyet a bűnbandák közötti leszámolások és a bevándorlás következményei táplálnak. A svéd társadalom mindennapjait ma már a bizonytalanság és az erőszak jellemzi.

A magyar kormány ezzel szemben kezdettől fogva következetesen elutasította az illegális bevándorlást, a határvédelem megerősítésével pedig sikerült garantálni az emberek biztonságát.

A magyar miniszterelnök nemrégiben Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Magyarország nem lesz bevándorlóország. Migráció ügyében nem kötünk kompromisszumot!

Orbán Viktor üzenete világos: a nemzeti szuverenitás és a határozott migrációellenes politika nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Magyarország békében és biztonságban maradjon.