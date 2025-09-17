Orbán ViktorbűnözésSvédországDeák Dánielrobbantás

Magyarországon nulla robbantás, Svédországban 317!

Deák Dániel közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét, amelyben a kormányfő határozott választ adott a svéd kormányfő Magyarországot bíráló kijelentéseire.

Szabó István
Forrás: Instagram2025. 09. 17. 14:31
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: Kenzo Tribouillard Forrás: AFP
A minap a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról.

Orbán Viktor
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Orbán Viktor a két ország közötti különbségre hívta fel a figyelmet

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője erre közösségi oldalán idézte a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor rámutatott: Magyarországon nulla robbantás történt, és nincsenek illegális migránsok, miközben Svédországban 2024-ben 317 robbantás rázta meg az országot. 

Együtt érzünk a svéd néppel!

– fogalmazott a magyar kormányfő.

Svédország a migráció árát fizeti, Magyarország más utat választott

A skandináv országban az elmúlt években drámaian nőtt a bűnözés és a robbantások száma, amelyet a bűnbandák közötti leszámolások és a bevándorlás következményei táplálnak. A svéd társadalom mindennapjait ma már a bizonytalanság és az erőszak jellemzi.

A magyar kormány ezzel szemben kezdettől fogva következetesen elutasította az illegális bevándorlást, a határvédelem megerősítésével pedig sikerült garantálni az emberek biztonságát.

A magyar miniszterelnök nemrégiben Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Magyarország nem lesz bevándorlóország. Migráció ügyében nem kötünk kompromisszumot!

Orbán Viktor üzenete világos: a nemzeti szuverenitás és a határozott migrációellenes politika nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Magyarország békében és biztonságban maradjon.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

