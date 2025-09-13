Tinédzserlányok a szervezett bűnözés szolgálatában Svédországban, egyre több közülük bérgyilkos

Amint arról korábban beszámoltunk, 2024-ben Svédországban mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indult eljárás gyilkosság, emberölés vagy más súlyos erőszakos bűncselekmény miatt. A helyi hatóságok szerint a bűnbandák egyre gyakrabban vonnak be tizenéves lányokat brutális akciókba, köztük megbízásos gyilkosságokba is. A súlyosbodó helyzet miatt a svéd kormány vészféket húzott. A kormánykoalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és robbantásokhoz egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre tervezik csökkenteni a büntethetőségi korhatárt.

Nemcsak Svédországban vannak hasonló tendenciák. Fotó: TT News Agency/Christine Olsson

Svédország: a felelőtlen bevándorláspolitika okolható a kialakult helyzetért

A Ripost arra is felhívta a figyelmet, hogy Svédországban kialakult helyzetről szóló vita elsősorban a sikertelen integráció következményeire összpontosít.

Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 késő nyarán a nemzet helyzetéről tartott beszédében kijelentette:

A felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett ide minket.

A kirekesztés és a párhuzamos társadalmak táptalajt jelentenek a bűnözői bandák számára.

Ott könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat

– mondta akkor a kormányfő.

A stockholmi kormány a szervezett bűnözést „rendszerszintű fenyegetésnek” nevezi.

Ez a fenyegetés pedig a szociális rendszert, a helyi politikát, az igazságszolgáltatási és oktatási rendszert, valamint a fiatalkorúak börtöneit is elérte, miközben a lőfegyveres támadások és bombamerényletek mindennapos jelenséggé váltak.

Svédországban a büntethetőségi korhatár jelenleg 15 év, a bandák ezért gyakran alkalmaznak fiatalkorúakat, különösen titkosított weboldalakon keresztül, és a brutális cselekményeket egyre inkább külföldről tervezik.

Az ellenségek lelövésére, megverésére vagy bombamerényletek elkövetésére gyakran idegeneket toboroznak – fiúkat és lányokat egyaránt.

A lányokat gyakran áldozatként ábrázolják – mondta áprilisban Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter.

Svédországban egyre nagyobb aggodalmat kelt, hogy a bűnbandák egyre fiatalabb tagokat, köztük tinilányokat is beszerveznek, hogy erőszakos cselekményeket hajtsanak végre – írja a CBS News.

Volt egy ügyem: egy 15 éves lányt bíztak meg azzal, hogy fejbe lőjön valakit

– mondta Ida Arnell stockholmi ügyész az AFP-nek.

Kiválaszthatta, hogy milyen típusú küldetést akart végrehajtani, hogy a férfi ajtaját vagy a fejét vegye célba. A fejét választotta

– tette hozzá. Arnell szerint egyre több lány kínálja szolgáltatásait maffiózóknak, többek között bérgyilkosként, titkosított üzenetküldő oldalakon. A lányoknak „meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek (mint a fiúk), hogy megkapják az állást” – magyarázta az ügyész. A bűnözői csoportok tevékenységei között gyilkosság, testi bántalmazás és más erőszakos bűncselekmények is szerepelnek, miközben a fiatalok gyakran Ukrajnából érkező feketepiaci fegyvereket használnak. Szakértők szerint a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika áll, de fontos tényező a bűnbandák vonzó, akár „karrierlehetőségként” tálalt világa is.

A lányok bevonása különösen aggasztó, mivel korábban a fiatal bűnelkövetők többsége fiú volt.

Európa más országaiban is vannak hasonló tendenciák, bár a svéd eset különösen kiemelkedik az erőszakos tinibűnözés és a fegyveres konfliktusok összefonódása miatt. A szakértők hangsúlyozzák: a probléma komplex, és hatékony fellépéshez egyszerre van szükség rendőri, szociális és oktatási intézkedésekre.