Az ügyészség beszámolója szerint a lányoknak keménységet és elszántságot kell tanúsítaniuk, hogy megtartsák helyüket a bandákban – sokan ezért próbálják túlszárnyalni fiú társaikat a kegyetlenségben. „Meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek, mint a fiúk” – fogalmazott Ida Arnell stockholmi ügyész.
Több száz svéd tinilányt gyanúsítanak gyilkossággal és erőszakos bűncselekményekkel
2024-ben Svédországban mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indult eljárás gyilkosság, emberölés vagy más súlyos erőszakos bűncselekmény miatt. A helyi hatóságok szerint a bűnbandák egyre gyakrabban vonnak be tizenéves lányokat brutális akciókba, köztük megbízásos gyilkosságokba is.
A súlyosbodó helyzet miatt a svéd kormány vészféket húzott.
A kormánykoalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és robbantásokhoz egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre tervezik csökkenteni a büntethetőségi korhatárt.
A svéd hatóságok sokáig kevés figyelmet fordítottak a fiatal lányok erőszakos bűncselekményeire. 2024-ben azonban már mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indult nyomozás gyilkosság, emberölés vagy más súlyos erőszakos cselekmény miatt. Nem ismert, hogy ezek közül hány eset köthető közvetlenül a szervezett bűnözéshez – számolt be a Bennfentes.
Svédország évek óta küzd a terjedő bandabűnözéssel
A többnyire fiatal, bevándorló hátterű férfiakból álló csoportok a kábítószerpiac ellenőrzéséért harcolnak, gyakran lövöldözéseket rendeznek és házi készítésű robbanószerkezetekkel követnek el támadásokat. A közéleti viták elsősorban a sikertelen integráció következményeire irányulnak.
Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 nyarán a nemzet helyzetéről szóló beszédében úgy fogalmazott:
A felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett ide minket.
Szerinte a kirekesztés és a párhuzamos társadalmak táptalajt jelentenek a bűnbandák számára, amelyek „könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat”.
További Külföld híreink
A stockholmi kormány ma már rendszerszintű fenyegetésnek nevezi a szervezett bűnözést, amely elérte a szociális ellátórendszert, a helyi politikát, az igazságszolgáltatást, az oktatást és a fiatalkorúak börtöneit is.
A fegyveres támadások és robbantások mára szinte mindennapos jelenséggé váltak a skandináv országban.
Mivel Svédországban a büntethetőségi korhatár 15 év, a bűnbandák gyakran vonnak be fiatalkorúakat, akiket sokszor titkosított weboldalakon keresztül toboroznak. „A fiatal gyerekek ezeken a csevegőoldalakon gyakran vérre szomjaznak” – mondta Ida Arnell ügyész, hozzátéve, hogy ez nemtől független jelenség. A rendőrség szerint a legbrutálisabb akciók tervezése egyre gyakrabban külföldről történik.
További Külföld híreink
Az ellenségek lelövésére, megverésére vagy bombamerényletek elkövetésére gyakran teljesen idegen fiatalokat – fiúkat és lányokat egyaránt – szerveznek be. „A lányokat sokáig inkább áldozatként ábrázolták” – mondta áprilisban Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter. – „De részvételük a bűnözői körökben jóval elterjedtebb, mint azt korábban hittük.”
Strömmer elismerte, hogy a jelenséget eddig nem vizsgálták kellő alapossággal, és figyelmeztetett: a nők és lányok szerepével kapcsolatos előítéletek oda vezethetnek, hogy rájuk sem bűnözőként, sem segítségre szoruló személyként nem tekintenek.
Maria Ljuslin szerint a bűncselekményekbe sodródott lányok többségénél drogfüggőség és kezeletlen lelki trauma áll a háttérben. A kutatás kimutatta, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt eljárás alá vont lányok kétharmada korábban szexuális erőszak áldozata is volt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter remek hírekről számolt be
Az autóipar elektromos átállása új lehetőségeket teremt Magyarország számára.
Petra Steger: A szabadság nem alku tárgya!
„Ez már a végállomása a folyamatnak.”
Szeptember 11-én bomba hullott egy házra + videó
Fontos tisztviselő szülei házára hullott robbanószer.
Riasztottak Amerikában szeptember 11-én
Itt a figyelmeztetés!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter remek hírekről számolt be
Az autóipar elektromos átállása új lehetőségeket teremt Magyarország számára.
Petra Steger: A szabadság nem alku tárgya!
„Ez már a végállomása a folyamatnak.”
Szeptember 11-én bomba hullott egy házra + videó
Fontos tisztviselő szülei házára hullott robbanószer.
Riasztottak Amerikában szeptember 11-én
Itt a figyelmeztetés!