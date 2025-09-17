Svédországbűnözésmigrációbűnbandákerőszak

Svédország figyelmeztető példa: a migráció ára a bűnözés és a bizonytalanság

Svédország évtizedeken át a skandináv modell mintaképe volt: biztonság, jólét, társadalmi stabilitás. Mára azonban az ország a migrációs politika legsúlyosabb árát fizeti meg – a bűnözés, az erőszak és a félelem mindennapossá vált. A valaha irigyelt állam ma Európa egyik legveszélyesebb országa.

Szabó István
2025. 09. 17. 13:42
Félárbocra eresztették a svéd zászlót a stockholmi parlament épületén 2025. február 5-én, egy nappal azután, hogy lövöldözés tört ki az örebroi iskolában, ahol tizenegy ember meghalt Fotó: Jonas Ekstromer Forrás: TT/AFP
Svédországban a korlátlan bevándorlás és a naiv integrációs kísérletek totális kudarcba fulladtak. A hatóságok által is elismerten léteznek no-go zónák, ahol a rendőrök csak fegyveres erősítéssel tudnak megjelenni. Ezeket a városrészeket bűnbandák uralják, amelyek rendszeresen fiatalokat toboroznak soraikba, belesodorva őket a drogkereskedelembe, fegyveres leszámolásokba és a szervezett bűnözés világába.

Svédország
Svéd rendőrök helyszínelnek Stockholmban egy lövöldözés helyszínén 2023. január 12-én (Fotó: TT NEWS AGENCY/Pontus Lundahl)

Az utcai lövöldözések, robbantások és bandaháborúk ma már nem elszigetelt események, hanem a svéd mindennapok részei. Az emberek elvesztették biztonságérzetüket, a társadalmi kohézió szétzilálódott.

Svédországban szinte mindennaposak a lövöldözések és robbantások, mert a migrációs hátterű bűnbandákat képtelenség kordában tartani – írta a V4NA. 2010 és 2022 között hét iskolai erőszakos cselekményben tíz ember vesztette életét. Svédországot 2024 szilveszter óta harminc robbantásos merénylet rázta meg.

Svédországban a 2000-es évektől működnek külvárosi, bevándorlókból szerveződő bűnbandák. Ezek kezdetekben nem zavarták a többségi társadalmat, a 2010-es évekre azonban ez megváltozott. 2013-ban véres leszámolások kezdődtek Stockholmban és Göteborgban és általánossá váltak a fegyveres, kézigránátos leszámolások

– mondta lapunknak Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

2020-ban az összes EU-s ország közül Svédországban történt a legtöbb lőfegyverrel elkövetett gyilkosság. Ilyen téren Európában csak Albánia előzi meg Svédországot. Ami a kézigránátos támadásokat illeti, a nem háborús országok közül, Svédország Mexikó után a második helyen áll az ilyen esetek számát tekintve

– tette hozzá a szakértő.

Sayfo Omar (Forrás: Migrációkutató Intézet)

Svédország nem szívesen ismeri el, de már nem biztonságos

A minap a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről.

A magyar miniszterelnök szavaira oly élesen reagáló Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban még „belföldi terrorizmusnak” nevezte a bandák közötti háború miatt egyre terjedő és erősödő erőszakot, és ígéretet tett arra, hogy megállítják.

Tény: nem tudnak mit kezdeni a rendőrök a svéd bűnbandákkal

Svédországban a bűnelkövetők 98 százaléka bevándorló vagy azok leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy nélkülük a skandináv országban szinte ismeretlen lenne a bűnözés. 

A svéd rendőrség becslései szerint 14 ezer bandatag van az országban, akikhez további 48 ezer támogató kötődik. Az utcai szolgálatot ellátó rendőrök összlétszáma 22 ezer fő. A bandatagok 90 százaléka bevándorló hátterű, átlagos életkoruk 28 év

– mondta a szakértő hozzátéve:

Az elmúlt években a bandák általában már 12–14 éves gyerekeket bíznak meg a gyilkosságokkal, mert a törvények szerint ők megússzák négy év nevelőintézettel. Egy gyilkosság ára százezer korona (3,3 millió forint).

A powerful explosion occurred at the Faros restaurant at Greta Garbo's Square in the Sodermalm area in central Stockholm, Sweden, on January 17, 2023. The restaurant's entrance was destroyed and a large number of windows in the area were shattered. Stockholm has been hit by a series of shootings and explosions since Christmas. The police believe that many of the incidents are related to disputes between criminal gangs. Photo: Anders Wiklund / TT / code 10040 (Photo by ANDERS WIKLUND / TT News Agency via AFP)
Stockholmot sorozatosan lövöldözések és robbanások sorozata sújtja. A rendőrség úgy véli, hogy az incidensek közül sok bűnbandák közötti vitákhoz kapcsolódik (Fotó: TT/AFP/Anders Wiklund)

A svéd kormány jelenleg egy olyan jogszabályt fontolgat, amely tizenötről tizenhárom éves korra szállítaná le a büntethetőség korhatárát, hiszen épp azért a gyermekeket használják fel a bűncselekményeknek az elkövetésére, mert ők nem büntethetők.

A svédországi bandaháborúk már nemcsak a célpontokat fenyegetik, hanem gyakorlatilag bárkit, aki rosszkor van rossz helyen. Előfordul, hogy a bűnözők a célszemély helyett annak családtagjain állnak bosszút. A rendőrség próbál fellépni, de a bűnszervezetek vezetői többnyire külföldről irányítják a hálózatot. 

A bűnözési helyzet belpolitikai válságot okoz

A szakértő arról is beszélt, hogy a 2022-es parlamenti választásokon második helyen végeztek a Svéd Demokraták. A bevándorlásellenes párt azóta kívülről támogatja a kormányt és sikerrel vitt keresztül számos, a bevándorlás szigorítására és a rend helyreállítására irányuló intézkedést. 

A választás évében megköttetett a Tildö-megállapodás, amelyben a kormány lefektette, hogy prioritásként kezeli a bűnözés elleni harcot. Ezt követően megkezdték a bandák pénzügyi hátországának felszámolását

– mutatott rá.

Svédország gazdag állam, vannak tartalékai a bűnözés elleni harchoz és a bűnözés társadalmi okainak a felszámolásához. Mindez azonban megspórolható lett volna, ha kezdetekben nemet mond a tömeges migrációra. Ami a nagyobb kihívást jelenti, hogy a születő gyermekek 30 százaléka teljesen vagy részben Európán kívüli szülőktől származik. Ez a tény pedig visszafordíthatatlan változásokat hoz az ország kultúrájában

– összegezte Sayfo Omar.

Svédország példája tehát intő jel Európa minden országának – különösen Közép-Európának. A multikulturalizmus erőltetése, a határok feladása és a bevándorlás kritikátlan támogatása beláthatatlan következményekhez vezet. 

A baloldali, liberális elit által hirdetett „nyitott társadalom” valójában a közbiztonság és a társadalmi béke összeomlását hozza magával.

Magyarország nem enged

Magyarország ezért választott más utat. A kormány szerint a határvédelem, a szuverenitás megőrzése és a nemzeti érdekek előtérbe helyezése nem ideológiai kérdés, hanem a biztonság és a jövő záloga. Svédország példája is világosan mutatja, hova vezet a felelőtlen migrációs politika – és miért van igazuk azoknak, akik megvédik hazájukat a bevándorlás káros következményeitől.

Borítókép: Félárbocra eresztették a svéd zászlót a stockholmi parlament épületén 2025. február 5-én, egy nappal azután, hogy lövöldözés tört ki az örebroi iskolában, ahol tizenegy ember meghalt (Fotó: TT/AFP/Jonas Ekstromer)

