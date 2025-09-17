Svédország figyelmeztető példa: a migráció ára a bűnözés és a bizonytalanság

Svédországban a korlátlan bevándorlás és a naiv integrációs kísérletek totális kudarcba fulladtak. A hatóságok által is elismerten léteznek no-go zónák, ahol a rendőrök csak fegyveres erősítéssel tudnak megjelenni. Ezeket a városrészeket bűnbandák uralják, amelyek rendszeresen fiatalokat toboroznak soraikba, belesodorva őket a drogkereskedelembe, fegyveres leszámolásokba és a szervezett bűnözés világába.
Az utcai lövöldözések, robbantások és bandaháborúk ma már nem elszigetelt események, hanem a svéd mindennapok részei. Az emberek elvesztették biztonságérzetüket, a társadalmi kohézió szétzilálódott.
Svédországban szinte mindennaposak a lövöldözések és robbantások, mert a migrációs hátterű bűnbandákat képtelenség kordában tartani – írta a V4NA. 2010 és 2022 között hét iskolai erőszakos cselekményben tíz ember vesztette életét. Svédországot 2024 szilveszter óta harminc robbantásos merénylet rázta meg.
Svédországban a 2000-es évektől működnek külvárosi, bevándorlókból szerveződő bűnbandák. Ezek kezdetekben nem zavarták a többségi társadalmat, a 2010-es évekre azonban ez megváltozott. 2013-ban véres leszámolások kezdődtek Stockholmban és Göteborgban és általánossá váltak a fegyveres, kézigránátos leszámolások
– mondta lapunknak Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
2020-ban az összes EU-s ország közül Svédországban történt a legtöbb lőfegyverrel elkövetett gyilkosság. Ilyen téren Európában csak Albánia előzi meg Svédországot. Ami a kézigránátos támadásokat illeti, a nem háborús országok közül, Svédország Mexikó után a második helyen áll az ilyen esetek számát tekintve
– tette hozzá a szakértő.
Svédország nem szívesen ismeri el, de már nem biztonságos
A minap a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről.
A magyar miniszterelnök szavaira oly élesen reagáló Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban még „belföldi terrorizmusnak” nevezte a bandák közötti háború miatt egyre terjedő és erősödő erőszakot, és ígéretet tett arra, hogy megállítják.