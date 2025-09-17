Svédország figyelmeztető példa: a migráció ára a bűnözés és a bizonytalanság

Svédországban a korlátlan bevándorlás és a naiv integrációs kísérletek totális kudarcba fulladtak. A hatóságok által is elismerten léteznek no-go zónák, ahol a rendőrök csak fegyveres erősítéssel tudnak megjelenni. Ezeket a városrészeket bűnbandák uralják, amelyek rendszeresen fiatalokat toboroznak soraikba, belesodorva őket a drogkereskedelembe, fegyveres leszámolásokba és a szervezett bűnözés világába.

Svéd rendőrök helyszínelnek Stockholmban egy lövöldözés helyszínén 2023. január 12-én (Fotó: TT NEWS AGENCY/Pontus Lundahl)

Az utcai lövöldözések, robbantások és bandaháborúk ma már nem elszigetelt események, hanem a svéd mindennapok részei. Az emberek elvesztették biztonságérzetüket, a társadalmi kohézió szétzilálódott.

Svédországban szinte mindennaposak a lövöldözések és robbantások, mert a migrációs hátterű bűnbandákat képtelenség kordában tartani – írta a V4NA. 2010 és 2022 között hét iskolai erőszakos cselekményben tíz ember vesztette életét. Svédországot 2024 szilveszter óta harminc robbantásos merénylet rázta meg.

Svédországban a 2000-es évektől működnek külvárosi, bevándorlókból szerveződő bűnbandák. Ezek kezdetekben nem zavarták a többségi társadalmat, a 2010-es évekre azonban ez megváltozott. 2013-ban véres leszámolások kezdődtek Stockholmban és Göteborgban és általánossá váltak a fegyveres, kézigránátos leszámolások

– mondta lapunknak Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

2020-ban az összes EU-s ország közül Svédországban történt a legtöbb lőfegyverrel elkövetett gyilkosság. Ilyen téren Európában csak Albánia előzi meg Svédországot. Ami a kézigránátos támadásokat illeti, a nem háborús országok közül, Svédország Mexikó után a második helyen áll az ilyen esetek számát tekintve

– tette hozzá a szakértő.

Sayfo Omar (Forrás: Migrációkutató Intézet)

Svédország nem szívesen ismeri el, de már nem biztonságos

A minap a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

A magyar miniszterelnök szavaira oly élesen reagáló Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban még „belföldi terrorizmusnak” nevezte a bandák közötti háború miatt egyre terjedő és erősödő erőszakot, és ígéretet tett arra, hogy megállítják.