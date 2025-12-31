Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Számokban az elmúlt 15 év: soha nem látott forrásokkal segíti a kormány a hazai kkv-k növekedését

Egészen széles eszköztárral segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat a Demján Sándor-program: kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal és tőkeprogramokkal ösztönzi a beruházásokat, a digitalizációt és az exportképesség erősítését. Ezek megfelelő felhasználásával a kkv-k mérete növekedhet, javulhat a termelékenységük, a versenyképességük növekedése pedig a magyar gazdaság egészét is támogatja.

2025. 12. 31. 15:05
A kormány a Demján Sándor-program keretében átfogó eszköztárral segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat, amelyek a magyar gazdaság gerincét adják. A cél a kkv-k méretugrásának elősegítése, a beruházások felpörgetése és a termelékenység növelése, összesen több mint 1400 milliárd forintnyi forrás mozgósításával.

Budapest, 2025. április 28. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Demján Sándor Programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án. MTI/Purger Tamás
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Demján Sándor-programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A legutóbb bejelentett segítséggel már néhány hónapja élhetnek a vállalkozók: 2025. október 6-tól egységesen, fixen háromszázalékos kamattal érhetők el a Széchenyi-kártya-program konstrukciói. A kedvezményes hitel jelentős megtakarítást hoz a vállalkozásoknak, hiszen egy százmillió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forinttal csökkenhetnek a kamatterhek. A kamatmérséklések hatására az elmúlt hónapokban több száz milliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz.

Beruházásélénkítés és tőkeprogramok

Érdemes visszaemlékezni arra is, hogy a Demján Sándor 1+1 Kkv beruházásélénkítő támogatási program első ütemében közel 1400 vállalkozás kapott támogatást, összesen 108 milliárd forint értékben, ami több mint kétszázmilliárd forintnyi beruházást indított el országszerte. 

A források közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került. A második ütem húszmilliárd forintos kerettel indul, amelyben vállalkozásonként 25 és 200 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ötvenszázalékos intenzitással.

A tőkeági fejlesztéseket a Demján Sándor-tőkeprogram is erősíti: az egy vállalkozásba befektethető összeg felső határa 200 millióról 400 millió forintra nőtt. A március óta futó programban eddig 115 pozitív befektetési döntés született, 22 milliárd forint értékben.

Digitalizáció és exportösztönzés

A „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program révén már 1300 cég jutott honlaphoz és közösségi média jelenléthez, miközben 4300 vállalkozás már pozitív támogatói döntést kapott. A program mintegy hatezer vállalkozás digitalizációját segíti.

Az exportáló kkv-k számára az Exim Bank Magyarországon keresztül októberig több mint hétszáz vállalkozás jutott összesen 520 milliárd forintnyi forráshoz a Demján Sándor-program részeként.

Külön támogatás a turizmusnak

A turisztikai vállalkozások számára egyedülálló módon 2,5 százalékos fix kamatozású hitel vált elérhetővé a Kisfaludy turisztikai hitelprogramban. A következő fél évben 45 milliárd forintnyi kihelyezést terveznek, elsősorban a kisebb szolgáltatók beruházásainak támogatására. A program már az első hetekben milliárdos érdeklődést váltott ki, jelezve, hogy a célzott, kedvezményes finanszírozás kézzelfogható növekedési lehetőséget teremt a magyar vállalkozások számára.

               
       
       
       

