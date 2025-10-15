Elrajtolt a Kisfaludy turisztikai hitelprogram: fedezet nélkül is forráshoz juthatnak a szolgáltatók

Megkezdte működését a korábban „turisztikai bankként” beharangozott Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH), szerdától pedig már beadhatják az állami kamattámogatású hitel iránti igénylésüket a hazai szálláshelyek, vendéglátóegységek és turisztikai attrakciók szolgáltatói – tájékoztatta lapunkat a társaság a turisztikai hitelprogram indulásáról.

A következő évre tízmilliárd forint értékben jutnának forráshoz a turisztikai hitelprogrammal a mikrovállalkozások

Fotó: KTHK

A turisztikai hitelprogram első körben a kisebb szolgáltatókat célozza meg

Új finanszírozási lehetőség nyílt meg tehát a turisztikai szektor gerincét adó mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek előtt, akiknek a nagyobb szereplőkkel, szállodákkal, nagy éttermekkel szemben eddig sokkal nehezebb volt hitelhez jutniuk. A hagyományos banki termékek esetében ugyanis a pénzintézetek a kockázatkezelés terén nem tudnak mit kezdeni a szezonalitással, a bevételek hullámzásával, illetve az esetenként korlátozott fedezeti helyzettel.

Láving Gusztáv, a társaság vezérigazgatója szerint, mivel a kisebb hazai turisztikai szolgáltatók a kereskedelmi bankokon keresztül jelenleg nem jutnak elegendő külső forráshoz, nagy szükségük van ilyen típusú hitelekre, a KTH konstrukciói ugyanis elérhetők a legkisebbeknek is.

Még azok is felvehetik az államilag támogatott hitelt, akik nem rendelkeznek ingatlanfedezettel, mert bérelt ingatlanban működnek és gyors, turizmusérzékeny bírálatra van szükségük.

A hitelbírálat két pillérre épül: a hagyományos pénzügyi minősítés mellett a turisztikai teljesítményt is vizsgálják a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai: a foglaltság, a forgalom számai vagy a térségi benchmarkok alapján.

A hitelprogram most októbertől az 1–10 millió forintos KTH Start beruházási és forgóeszközhitelekkel indult, az első évben tőketörlesztési türelmi idővel, fedezet nélkül. A KTH Start forgóeszközhitel hároméves futamidőre vehető fel, és működési költségekre, valamint tartós forgóeszközök finanszírozására – akár bérleti díjakra, bérekre, adókra, szállítói számlákra vagy készletbeszerzésekre – használható fel. A KTH Start beruházási hitel pedig ötéves futamidővel igényelhető fejlesztésekre, bővítésekre és energiahatékonysági beruházások megvalósítására. Utóbbi a felvett hitel 25 százalékáig forgóeszköz-kiadásokra is fordítható.