Elrajtolt a Kisfaludy turisztikai hitelprogram: fedezet nélkül is forráshoz juthatnak a szolgáltatók

Októbert 15-től, vagyis szerdától elindult a Kisfaludy turisztikai hitelprogram, megnyílt a lehetőség a kedvezményes, 3 százalékos hitel igénybevételére a turisztikai szolgáltatók számára. Jövő őszig több ezres ügyfélszámot és tízmilliárd forint kihelyezését tervezik. Ezek a legfontosabb tudnivalók a turisztikai hitelprogramról.

Gazsó Rita
2025. 10. 15. 9:18
Fotó: NDAB Creativity
Megkezdte működését a korábban „turisztikai bankként” beharangozott Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH), szerdától pedig már beadhatják az állami kamattámogatású hitel iránti igénylésüket a hazai szálláshelyek, vendéglátóegységek és turisztikai attrakciók szolgáltatói – tájékoztatta lapunkat a társaság a turisztikai hitelprogram indulásáról.

turisztikai hitelprogram kisvállalkozásoknak
A következő évre tízmilliárd forint értékben jutnának forráshoz a turisztikai hitelprogrammal a mikrovállalkozások 
Fotó: KTHK

A turisztikai hitelprogram első körben a kisebb szolgáltatókat célozza meg

Új finanszírozási lehetőség nyílt meg tehát a turisztikai szektor gerincét adó mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek előtt, akiknek a nagyobb szereplőkkel, szállodákkal, nagy éttermekkel szemben eddig sokkal nehezebb volt hitelhez jutniuk. A hagyományos banki termékek esetében ugyanis a pénzintézetek a kockázatkezelés terén nem tudnak mit kezdeni a szezonalitással, a bevételek hullámzásával, illetve az esetenként korlátozott fedezeti helyzettel.

Láving Gusztáv, a társaság vezérigazgatója szerint, mivel a kisebb hazai turisztikai szolgáltatók a kereskedelmi bankokon keresztül jelenleg nem jutnak elegendő külső forráshoz, nagy szükségük van ilyen típusú hitelekre, a KTH konstrukciói ugyanis elérhetők a legkisebbeknek is. 

Még azok is felvehetik az államilag támogatott hitelt, akik nem rendelkeznek ingatlanfedezettel, mert bérelt ingatlanban működnek és gyors, turizmusérzékeny bírálatra van szükségük. 

A hitelbírálat két pillérre épül: a hagyományos pénzügyi minősítés mellett a turisztikai teljesítményt is vizsgálják a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai: a foglaltság, a forgalom számai vagy a térségi benchmarkok alapján. 

A hitelprogram most októbertől az 1–10 millió forintos KTH Start beruházási és forgóeszközhitelekkel indult, az első évben tőketörlesztési türelmi idővel, fedezet nélkül. A KTH Start forgóeszközhitel hároméves futamidőre vehető fel, és működési költségekre, valamint tartós forgóeszközök finanszírozására – akár bérleti díjakra, bérekre, adókra, szállítói számlákra vagy készletbeszerzésekre – használható fel. A KTH Start beruházási hitel pedig ötéves futamidővel igényelhető fejlesztésekre, bővítésekre és energiahatékonysági beruházások megvalósítására. Utóbbi a felvett hitel 25 százalékáig forgóeszköz-kiadásokra is fordítható.

Mi valósítható meg a hitelekből?

A hitelek széles körben felhasználhatóak tehát, egyebek mellett 

  • ingatlanfejlesztésre, 
  • -bővítésre, vagyis szálláshely, vendéglátóhely kialakítására, 
  • eszközfejlesztésre 
  • és -bővítésre. 

Ez a gyakorlatban egy vendégház esetében például egy jakuzzi, egy hagyományos étterem esetében pedig egy pizzakemence beszerzése lehet. Finanszírozott cél a fenntarthatóság fejlesztése, így egy napelemes beruházás vagy egy elavult fagyasztóláda korszerű, energiatakarékos eszközre cserélése.

A célok között szerepel a munkaerő-problémák kezelése is. Egy új vendéglátóhely számára nagy segítség az újonnan felvett dolgozók munkabérének előfinanszírozása, illetve a készletfenntartás biztosítása amennyiben a kisvállalkozó növelné a forgalmát, de nem tud elegendő árukészletet vásárolni. Finanszírozható terület továbbá az értékesítést támogató marketingtevékenység, illetve az ennek érdekében megvalósuló digitalizáció elősegítése, például egy szálláshelykezelő szoftver beszerzése. 

Láving Gusztáv jelezte: 

a jövő év, vagyis 2026 végéig több ezres ügyfélszám mellett, nagyságrendileg 1–10 és 10–25 milliós ügyletekkel, összesen mintegy 50 milliárd forintos hitelkihelyezéssel számolnak. A termékfejlesztés részeként a kezdeti, kis összegű hitelek után a jövő év elejétől nagyobb összegű, úgynevezett KTH Midi, 10−25 millió forintos hitelekkel is bővítenék a kínálatukat. 

Ezek az ügyletek már akár a 100 millió forintot is meghaladhatják, természetesen itt már szigorúbb biztosítéki ellenőrzési rend mellett.

Így igényelhetik a hitelt a kisvállalkozások

A hiteligénylés folyamata az igény benyújtásától a bírálaton át a szerződés előkészítéséig digitálisan, online zajlik. A folyamat mindössze öt lépésből áll, így akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig az ügyfél. Maga az igénylés kétféle módon indítható el: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatói az NTAK rendszerén keresztül adhatják be kérelmüket, míg a nem kötelezett szolgáltatók a KTH honlapján keresztül nyújthatják be igénylésüket.

Személyes megjelenésre kizárólag szerződéskötéskor számíthatnak a hiteligénylők. Bár a társaság központja Budapesten található, ehhez sem kell a fővárosba utazni, mivel az ország több pontján is lehetőség lesz a szerződéskötés lebonyolítására. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontot az információnyújtásban az országos lefedettségű Tourinform-irodahálózat is segíti. Fontos azonban tudni, hogy a Tourinformok nem hiteleznek és nem végeznek pénzügyi tevékenységet, kizárólag az ügyfelek tájékoztatásában tudnak segíteni.

