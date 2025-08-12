hitelprogramKTH StartKisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

Elhárult az akadály, indulhat ősztől a célzott turisztikai hitelprogram

Megjelent a Magyar Közlönyben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. (KHT) működési kereteit megteremtő rendelet hétfőn este, az új turisztikai bank célja, hogy elősegítse az idegenforgalom további fejlődését. A célzott turisztikai hitelprogram termékei ősztől lesznek elérhetőek a szektor vállalkozói számára.

2025. 08. 12.
étterem, terasz Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont
Fotó: Pexels
Keddtől életbe lépett az a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet, amely az új állami bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) működési kereteit megteremti vagyis ősszel várhatóan elindulhat az új turisztikai hitelprogram. 

forint turisztikai hitelprogram
Elrajtol a turisztikai hitelprogram (Fotó: Shutterstock/Kalmár Csaba Tibor)

Indulhat a célzott turisztikai hitelprogram ősztől

Miként korábban lapunk megírta ősztől új hitelprogram támogatja a magyar turizmus fejlődését. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont kifejezetten a turisztikai szektor szolgáltatónak igényeire építve kínál hosszú távú, kedvező finanszírozású hitel- és pénzkölcsönt. A program hiánypótló, mivel a kereskedelmi bankokon keresztül a turisztikai szolgáltatók nem jutnak elegendő forráshoz – hangzott el egy korábbi sajtóbeszélgetésen.

A most megjelent rendelet szerint a 2025 októberétől induló programban

hároméves futamidőre, működési költségekre tartós forgóeszköz-, illetve ötéves futamidőre, fejlesztésekre, bővítésekre, energiahatékonyságra pedig beruházási hiteleket kínál 

szálláshely-szolgáltatással, vendéglátóüzlet-üzemeltetéssel és turisztikaiattrakció-üzemeltetéssel foglalkozó turisztikai szolgáltatóknak.

Erre vehetőek fel hitelek

A jogszabály szerint a kölcsönt az alábbi célokra lehet felvenni:

  • ingatlanfejlesztésre és -bővítésre,
  • eszközfejlesztésre és -bővítésre,
  • fenntarthatóság fejlesztésére,
  • munkaerő-problémák kezelésére,
  • készletfenntartásra,
  • értékesítés javítására és
  • digitalizáció elősegítésére.

A hitelprogram két fő termékkel indul, 2025 októberétől az 1–10 millió forintos KTH Start hitellel, majd 2026 második negyedévétől a 10–25 millió forintos konstrukciókkal.

