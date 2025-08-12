Elhárult az akadály, indulhat ősztől a célzott turisztikai hitelprogram

Keddtől életbe lépett az a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet, amely az új állami bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) működési kereteit megteremti vagyis ősszel várhatóan elindulhat az új turisztikai hitelprogram.
Indulhat a célzott turisztikai hitelprogram ősztől
Miként korábban lapunk megírta ősztől új hitelprogram támogatja a magyar turizmus fejlődését. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont kifejezetten a turisztikai szektor szolgáltatónak igényeire építve kínál hosszú távú, kedvező finanszírozású hitel- és pénzkölcsönt. A program hiánypótló, mivel a kereskedelmi bankokon keresztül a turisztikai szolgáltatók nem jutnak elegendő forráshoz – hangzott el egy korábbi sajtóbeszélgetésen.
A most megjelent rendelet szerint a 2025 októberétől induló programban
hároméves futamidőre, működési költségekre tartós forgóeszköz-, illetve ötéves futamidőre, fejlesztésekre, bővítésekre, energiahatékonyságra pedig beruházási hiteleket kínál
szálláshely-szolgáltatással, vendéglátóüzlet-üzemeltetéssel és turisztikaiattrakció-üzemeltetéssel foglalkozó turisztikai szolgáltatóknak.
Erre vehetőek fel hitelek
A jogszabály szerint a kölcsönt az alábbi célokra lehet felvenni:
- ingatlanfejlesztésre és -bővítésre,
- eszközfejlesztésre és -bővítésre,
- fenntarthatóság fejlesztésére,
- munkaerő-problémák kezelésére,
- készletfenntartásra,
- értékesítés javítására és
- digitalizáció elősegítésére.
A hitelprogram két fő termékkel indul, 2025 októberétől az 1–10 millió forintos KTH Start hitellel, majd 2026 második negyedévétől a 10–25 millió forintos konstrukciókkal.