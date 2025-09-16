Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tegnapi Orbán Viktor elleni kirohanásával kapcsolatban kérdezték a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját. Menczer Tamás a kérdésre, hogy tervezi-e a Fidesz korrigálni az elhangzott számokat, amelyeket a svéd rendőrség állítólag cáfolt, úgy válaszolt: nem, nem tervezik.

Menczer Tamás szerint a svéd miniszterelnök a tényekkel vitatkozik. Fotó: Anadolu via AFP

Ami Svédországban történik, az barbarizmus, és a svédek kijelentkeztek a civilizációból

– szögezte le a kommunikációs igazgató.

A svédek azzal védekeznek, hogy a magyar miniszterelnök által említett 280 kiskorú lány közül nem mindegyik gyilkosság vádjával áll bíróság előtt.

Vannak olyanok, akik gyilkosság vádjával, vannak olyanok, akik gondatlan emberölés vádjával és vannak olyanok, akik súlyos testi sértés vádjával

– sorolta.

Gratulálok

– fogalmazott Menczer Tamás, majd adatok felsorolásával folytatta.

Mint elmondta, a svéd „mintademokráciában” idén augusztus végéig

113 lövöldözés volt és

119 robbantás történt.

Szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy Svédországban gyakorlatilag kétnaponta valakit lelőnek vagy felrobbantanak

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a robbantások száma nő, idén akár új rekordot is dönthet.

A svéd rendőrség szerint az országban 59 no-go zóna van, még ha ők nem is így hívják őket – emelte ki.

A svéd mintademokráciában a 25 év alatti keresztény fiatalok fele mondta azt, hogy érte már zaklatás keresztény hite miatt – tárt fel egy újabb megdöbbentő adatot, hozzátéve, hogy egy korábbi svéd kulturális és demokráciaügyi miniszter is elismerte, hogy növekszik Svédországban a krisztofób gyűlöletbűncselekmények száma.

A svédországi Lundi Egyetem nemrég publikált kutatása arra jutott, hogy Svédországban az elkövetett nemi erőszakok miatt elítéltek 63 százaléka bevándorlási háttérrel rendelkezik. Tehát a svédországi erőszakolók 63 százaléka migráns

– húzta alá.

A bevándorlással kapcsolatban a svédek 76 százaléka mondta azt, hogy a bevándorlók integrálása sikertelen – zárta a megdöbbentő adatsort Menczer Tamás.

Azt szeretném mindezzel csak a felvetésére mondani, hogy amikor a svéd miniszterelnök vitatkozik a témában, akkor nem Orbán Viktorral vitatkozik, ő a saját népével és a tényekkel vitatkozik

– szögezte le a Fidesz kommunikációs igazgatója. – Annak, amit most Svédországban látunk, a bevándorlás az oka.

Ők ezt az irányt választották, ez a vége

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, hozzátéve, hogy Magyarország tíz évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem akar bevándorlóország lenni, mert pont ezeket a következményeket nem akarjuk.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)