Bárki a bandaháborúk áldozatává válhat Svédországban

Bizonyosan létezik az a jelenség, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök említett a svéd kormányfő haragját kiváltó posztjában – mondta el lapunknak a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke. A Svédországban élő Bihari Szabolcs szerint az ország három nagyvárosában elég rossz időben rossz helyen lenni, hogy a bandák áldozatává váljon valaki.

2025. 09. 15. 19:43
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: AFP
Pontos számokat nem tud mondani, de hogy létezik a Die Welt német magazin által leírt és Orbán Viktor miniszterelnök által idézett jelenség, az biztos – erősítette meg a Magyar Nemzet kérdésére Bihari Szabolcs, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, aki maga is Svédországban él.

Svédország nagyvárosaiban komoly problémát jelent a migráció
Svédország nagyvárosaiban komoly problémát jelent a migráció (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor egy posztjában arról írt, hogy a német magazin cikke szerint Svédországban kiskorú lányokat használnak fel a bűnszervezetek gyilkosságok elkövetésére. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök válaszában egyenesen hazugsággal vádolta meg magyar hivatali partnerét.

A délután folyamán tartott sajtótájékoztatóján Kristersson már úgy fogalmazott, hogy az Orbán Viktor által említett számot tartja túlzónak, a svéd ügyészségi statisztikákban ugyanis csupán négy ilyen eset szerepel. Hogy vajon ez a szám áll közelebb a valósághoz, vagy a Die Welt által említett kétszáznyolcvan, azt persze nehéz megmondani.

Bihari Szabolcs szerint a helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy a svéd kormány jelenleg egy olyan jogszabályt fontolgat, amely tizenötről tizenhárom éves korra szállítaná le a büntethetőség korhatárát, hiszen épp azért a gyermekeket használják fel ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésére, mert ők nem büntethetők – mondta.

A jelenség elsősorban a három nagyvárosban, Stockholmban, Göteborgban és Malmőben jellemző, azonban az utóbbi időben már a kisebb városokban is előfordul – mutatott rá Bihari Szabolcs.

Úgy tudnék fogalmazni, hogy ez a Svédország már nem az a Svédország, mint ami volt, mondjuk, amikor én kijöttem a nyolcvanas években

– szögezte le. Mint elmondta, az utóbbi időben már elég komoly visszhangja van az ilyen bűncselekményeknek, azonban korábban a svéd média nagyon egyoldalú volt ezzel kapcsolatban, még csak utalást sem tettek arra, ha egy bűncselekmény elkövetője migráns lehetett.

A másik, ami azt igazolja, hogy a svéd közvélemény ennek ellenére, ha lassan is, de felébredt és megmozdult, hogy van egy parlamenti párt, a Svéd Demokraták, amely hosszú időn keresztül fekete báránynak számított, most pedig 22-23 százalék körül van a támogatottságuk – mondta el Bihari Szabolcs.

Eközben a jelenlegi svéd kisebbségi kormány legnagyobb pártjának, a Mérsékelt Pártnak a támogatottsága, amelyhez Ulf Kristersson miniszterelnök is tartozik, 17-18 százalék körül van, így a kabinet a Svéd Demokraták külső támogatásával képes kormányozni – jegyezte meg.

Amikor arról kérdeztük, hogy mennyire elégedettek most a svédek az ország migrációs politikájával, azonnal rávágta: semennyire.

A bandaháborúk már nem csupán a célszemélyeket érinthetik, hanem bárkit, elég, ha valaki rossz helyen van rossz időben – mesélte. De olyan is előfordul, hogy ha nem találják otthon a célszemélyt, a családtagjain állnak bosszút – tette hozzá.

Utcán, edzőteremben, akár fényes nappal is előfordulhat ilyesmi – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az ilyen esetek azért jellemzően a három nagyvárosra koncentrálódnak, „ne úgy tessék elképzelni, hogy minden sarkon, minden pillanatban történik ilyen”.

A svéd rendőrség sok mindent megpróbál, de a bűnszervezetek vezetői mind külföldön vannak – hívta fel a figyelmet egy további problémára.

Viszont az sokat elmond, hogy amikor az emberek reggel megnézik a híreket, nem az a kérdés, hogy történt-e ilyen bűncselekmény, hanem az, hogy hány – emelte ki. Véleménye szerint 2017–2018-ig tényleg a nyugalom szigetének számított Svédország, azonban az elmúlt években a hasonló bűncselekményekben Európa élvonalába került az ország.

Bihari Szabolcs szerint a jelenlegi kormány kezdeményezett szigorításokat, de azok csak jövőre vagy még később lépnek hatályba. Az egyik legfontosabb ilyen a családegyesítés megszigorítása. Az új szabályozás szerint a kérelmezőnek vállalnia kell a családegyesítés keretében érkezők eltartását, szemben azzal, hogy eddig az így érkezők jogosulttá váltak a svéd szociális juttatásokra. A másik fontos újítás pedig az, hogy a letelepedési engedély megszerzésétől számított öt évről hét évre tervezik emelni az állampolgárság megszerzéséhez szükséges időt, és vizsgához is kötnék azt – mondta el Bihari Szabolcs.

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: AFP)

