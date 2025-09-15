Bárki a bandaháborúk áldozatává válhat Svédországban

Pontos számokat nem tud mondani, de hogy létezik a Die Welt német magazin által leírt és Orbán Viktor miniszterelnök által idézett jelenség, az biztos – erősítette meg a Magyar Nemzet kérdésére Bihari Szabolcs, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, aki maga is Svédországban él.

Svédország nagyvárosaiban komoly problémát jelent a migráció (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor egy posztjában arról írt, hogy a német magazin cikke szerint Svédországban kiskorú lányokat használnak fel a bűnszervezetek gyilkosságok elkövetésére. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök válaszában egyenesen hazugsággal vádolta meg magyar hivatali partnerét.

A délután folyamán tartott sajtótájékoztatóján Kristersson már úgy fogalmazott, hogy az Orbán Viktor által említett számot tartja túlzónak, a svéd ügyészségi statisztikákban ugyanis csupán négy ilyen eset szerepel. Hogy vajon ez a szám áll közelebb a valósághoz, vagy a Die Welt által említett kétszáznyolcvan, azt persze nehéz megmondani.

Bihari Szabolcs szerint a helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy a svéd kormány jelenleg egy olyan jogszabályt fontolgat, amely tizenötről tizenhárom éves korra szállítaná le a büntethetőség korhatárát, hiszen épp azért a gyermekeket használják fel ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésére, mert ők nem büntethetők – mondta.

A jelenség elsősorban a három nagyvárosban, Stockholmban, Göteborgban és Malmőben jellemző, azonban az utóbbi időben már a kisebb városokban is előfordul – mutatott rá Bihari Szabolcs.

Úgy tudnék fogalmazni, hogy ez a Svédország már nem az a Svédország, mint ami volt, mondjuk, amikor én kijöttem a nyolcvanas években

– szögezte le. Mint elmondta, az utóbbi időben már elég komoly visszhangja van az ilyen bűncselekményeknek, azonban korábban a svéd média nagyon egyoldalú volt ezzel kapcsolatban, még csak utalást sem tettek arra, ha egy bűncselekmény elkövetője migráns lehetett.

A másik, ami azt igazolja, hogy a svéd közvélemény ennek ellenére, ha lassan is, de felébredt és megmozdult, hogy van egy parlamenti párt, a Svéd Demokraták, amely hosszú időn keresztül fekete báránynak számított, most pedig 22-23 százalék körül van a támogatottságuk – mondta el Bihari Szabolcs.