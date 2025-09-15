Ulf KristerssonbűnözésSvédországillegális migráció

„A legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná”

Ismerje el, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza van – szólították fel a svéd kormányfőt az Orbán Viktort támadó posztja alatti kommentekben. Ulf Kristersson bejegyzése alatt csak úgy záporoznak a kommentek. A posztra azóta Orbán Viktor is válaszolt.

Munkatársunktól
2025. 09. 15. 13:44
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Ulf Kristersson svéd kormányfő posztjára.

Ulf Kristersson svéd kormányfő Orbán Viktor miniszterelnököt támadta a közösségi médiában
 Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt Ulf Kristersson svéd kormányfő posztjára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A hagyományos értékek elvetése, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában. A bűnözői bandák kiskorú lányokat használnak fel eszközként gyilkosságokhoz

– írta a magyar kormányfő.

A jogállamiság feladata, hogy biztosítsa népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott

– emelte ki.

Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Záporoznak a kommentek Ulf Kristersson svéd kormányfő posztja alatt, amelyben magyar hivatali partnerét támadja annak ellenére, hogy a rá bízott országban nem tud rendet tenni.

Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit Orbán Viktor posztolt, majd gúnyosan hozzáteszi, hogy ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot

– foglalta össze a svéd miniszterelnök posztját László András európai parlamenti képviselő.

A jelek szerint Kristersson álláspontjával sokan nem értenek egyet.

Hogyan, hazugságok? Nyelje le büszkeségét, és ismerje el, hogy Orbánnak valóban igaza van. Ha tényleg nem tudja, hogy milyen a mai Svédország, akkor kevesebb energiát kellene fordítania a külföldi konfliktusokra, és többet a svéd utcák problémáira

– tették helyre Kristerssont egy svéd nyelvű kommentben, utalva a kormányfő háborúpárti politikájára.

Milyen hazugságok? Hiszen igaza van

– áll egy szintén svéd nyelvű hozzászólásban.

Ez nem hazugság, hanem a mai svéd valóság. Ahelyett, hogy Orbán írásait kritizálná, inkább a Svédországot érintő problémák megoldására kellene koncentrálnia

– erősít rá egy angol nyelvű hozzászólás.

Erről biztosan sokat lehetne mondani. De merem feltételezni, hogy a legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná, mint a miénket. A demográfia a sorsot határozza meg

– figyelmeztet egy újabb kommentelő.

Orbán Viktor, illetve az általa idézett cikk mondanivalóját a szakértők is megerősítik.

Svédországban a bűnelkövetők 98 százaléka bevándorló vagy azok leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy nélkülük a skandináv országban szinte ismeretlen lenne a bűnözés. A svéd társadalom azelőtt, hogy ilyen döbbenetes számban engedett be migránsokat az országba, biztonsági szempontból egy nagyon kiegyensúlyozott társadalom volt

– mondta el korábban lapunknak Földi László titkosszolgálati szakértő.

A beengedett migránsok mindent megkapnak sokszor szemben a svéd állampolgárokkal is, ami kialakított bennük egy egyfajta »nekünk mindent szabad« állapotot

– tette hozzá.

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

