„A legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná”

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Ulf Kristersson svéd kormányfő posztjára.

A hagyományos értékek elvetése, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában. A bűnözői bandák kiskorú lányokat használnak fel eszközként gyilkosságokhoz

– írta a magyar kormányfő.

A jogállamiság feladata, hogy biztosítsa népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott

– emelte ki.

Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Záporoznak a kommentek Ulf Kristersson svéd kormányfő posztja alatt, amelyben magyar hivatali partnerét támadja annak ellenére, hogy a rá bízott országban nem tud rendet tenni.

Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit Orbán Viktor posztolt, majd gúnyosan hozzáteszi, hogy ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot

– foglalta össze a svéd miniszterelnök posztját László András európai parlamenti képviselő.

A jelek szerint Kristersson álláspontjával sokan nem értenek egyet.

Hogyan, hazugságok? Nyelje le büszkeségét, és ismerje el, hogy Orbánnak valóban igaza van. Ha tényleg nem tudja, hogy milyen a mai Svédország, akkor kevesebb energiát kellene fordítania a külföldi konfliktusokra, és többet a svéd utcák problémáira

– tették helyre Kristerssont egy svéd nyelvű kommentben, utalva a kormányfő háborúpárti politikájára.

Vadå lögner? Svälj din stolthet och erkänn att Orbán faktiskt har en poäng. Om du på riktigt inte vet hur Sverige ser ut idag borde du lägga mindre energi på utländska konflikter och mer på problemen på svenska gator.

Milyen hazugságok? Hiszen igaza van

– áll egy szintén svéd nyelvű hozzászólásban.

Vad är lögner? Han har ju rätt.

Ez nem hazugság, hanem a mai svéd valóság. Ahelyett, hogy Orbán írásait kritizálná, inkább a Svédországot érintő problémák megoldására kellene koncentrálnia

– erősít rá egy angol nyelvű hozzászólás.

This is not a lie, it's what reality looks like in Sweden today. Instead of complaining about what Orban is writing, you should focus on solving the problems that Sweden is facing today.

Erről biztosan sokat lehetne mondani. De merem feltételezni, hogy a legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná, mint a miénket. A demográfia a sorsot határozza meg

– figyelmeztet egy újabb kommentelő.