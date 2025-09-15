Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Ulf Kristersson svéd kormányfő posztjára.
A hagyományos értékek elvetése, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában. A bűnözői bandák kiskorú lányokat használnak fel eszközként gyilkosságokhoz
– írta a magyar kormányfő.
A jogállamiság feladata, hogy biztosítsa népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott
– emelte ki.
Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Záporoznak a kommentek Ulf Kristersson svéd kormányfő posztja alatt, amelyben magyar hivatali partnerét támadja annak ellenére, hogy a rá bízott országban nem tud rendet tenni.
Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit Orbán Viktor posztolt, majd gúnyosan hozzáteszi, hogy ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot
– foglalta össze a svéd miniszterelnök posztját László András európai parlamenti képviselő.
A jelek szerint Kristersson álláspontjával sokan nem értenek egyet.
Hogyan, hazugságok? Nyelje le büszkeségét, és ismerje el, hogy Orbánnak valóban igaza van. Ha tényleg nem tudja, hogy milyen a mai Svédország, akkor kevesebb energiát kellene fordítania a külföldi konfliktusokra, és többet a svéd utcák problémáira
– tették helyre Kristerssont egy svéd nyelvű kommentben, utalva a kormányfő háborúpárti politikájára.
Milyen hazugságok? Hiszen igaza van
– áll egy szintén svéd nyelvű hozzászólásban.
Ez nem hazugság, hanem a mai svéd valóság. Ahelyett, hogy Orbán írásait kritizálná, inkább a Svédországot érintő problémák megoldására kellene koncentrálnia
– erősít rá egy angol nyelvű hozzászólás.
Erről biztosan sokat lehetne mondani. De merem feltételezni, hogy a legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná, mint a miénket. A demográfia a sorsot határozza meg
– figyelmeztet egy újabb kommentelő.