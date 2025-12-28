Vásárhely pénzén kampányolt a kormány ellen Márki-Zay Brüsszelben

Hódmezővásárhely önkormányzata fizette Márki-Zay Péter polgármester számos európai útját, köztük a szeptemberi brüsszeli utat is, ahol a magyargyűlölő Daniel Freunddal is találkozott – írta a Délmagyarország a kabinetiroda beszámolójára hivatkozva. Az ügy érdekessége, hogy a bukott miniszterelnök-jelölt kormányellenes tevékenységét finanszírozta a város.

Márki-Zay Péter a brüsszeli sajtótájékoztatón azt hangoztatta:

Stop Orbán! Stop Lázár! Egy fillért se adjon az Európai Unió az Orbán-rezsimnek, amíg a magyar kormány nem biztosítja az uniós és a hazai forrásokat Hódmezővásárhely számára.

A lap szerint az utat az a Gurzó Ákos szervezte, aki Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölti kampányában kulcsembernek számított, hivatalosan a Mindenki Magyarország Mozgalom kommunikációs menedzsere volt, majd egy évre rá, az Egyesült Államokból Magyarországra visszatérve, Hódmezővásárhely brand-, marketing- és kommunikációs feladatainak felelőseként, vezetőjeként mutatta be a polgármester.

Az nem derült ki, hogy mi volt a feladata, de erre az időszakra esett az önkormányzati választás kampánya.

Ahogy a választás lezajlott, Gurzó Ákos elment Vásárhelyről. Az MZP1G oldal így köszönt el tőle: „Megszakad a szív… Gurzó Ákos elment. Nagyon fog hiányozni... Csak nem nekünk. Egy ingyenélővel kevesebb szívja a vérünket.”

Litvániától Bulgáriáig

A portál azt is kiderítette, hogy Márki-Zay Péter és az önkormányzati delegáció Brüsszel mellett más európai országokba is előszeretettel látogatott közpénzből, Litvániában például rövid időn belül kétszer is jártak. A külföldi utazások célpontjai főleg a testvértelepülések voltak. A delegációkat a Mindenki Magyarországa Mozgalom önkormányzati képviselői és helyi művészeti csoportok alkották.

A litván testvértelepülésen, Kelmében kétszer is járt nyáron vásárhelyi delegáció, először a kelmei fesztiválon, majd

a Cityzen, Equaliti, Rights and Values Programme (CERW) „Town Twinning” pályázat révén, amit Kelme, a szerbiai Szokobanja és Hódmezővásárhely közösen nyert el.

A tordai nemzetközi színházi fesztiválon és testvértelepülési találkozón is részt vett Vásárhely, a delegáció tagjai látogatást tettek Berecken, Székelyudvarhelyen és a bányakatasztrófa sújtotta Parajdon is. Tordán találkoztak az ukrajnai testvértelepülésükkel, Aknaszlatina magyar képviselőivel is.