Kelemen Hunor: Az erdélyi magyarokon nem fog múlni a Fidesz győzelme

– Köszönöm Orbán Viktornak, hogy jelen volt a kolozsvári kongresszusunkon, jelenléte ugyanis megerősítette az együttműködésünket és tiszteletet tanúsított az erdélyi közösség iránt – mondta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke felszólalása elején. Kelemen Hunor beszédében arról kiemelte, a jó politika ott kezdődik, hogy nem sodródunk, hanem irányt mutatunk, nem panaszkodni, hanem formálni akarjuk a világunkat, Orbán Viktor vezetésével pedig ez történik: irányt mutat a nemzetnek, de a világnak is. – Ez a jó politika, azt pedig meg kell őrizni – mutatott rá.

Mint fogalmazott, a térképen lehetnek határok, de a nemzet iránti felelősségben nincsenek, erről szól a Fidesz politikája.

Akkor leszünk igazán rendben magunkkal, amikor nem lesz kint és nem lesz bent, nem lesz kisebb és nem lesz nagyobb. Akarjuk-e folytatni a munkát közösen, a válasz pedig: igen. Közös sorsunk, történelmünk és jövőnk van, amely akkor marad erős, ha továbbra is szövetségben maradunk, ehhez is kell a józan ész

– vélekedett. Mint mondta, a kötelékek alapja a közös sors, értékekben, felelősségben és kiszámítható döntésben rejlik, és csak akkor képzelhető el a magyar jövő, ha együtt maradunk, szövetségben. – Bizonytalanság hullámzik a kontinensen, nekünk viszont ki kell tartanunk a béke, a családunk, a közösségünk mellett – fogalmazott, és kiemelte:

A nemzetpolitika nem dísz, ezt bizonyította be a Fidesz.

Reagálva arra, hogy van, aki sokallja a határon túli magyarok támogatását, azt mondta, ez rossz politika, szerinte azzal, hogy támogatják a határon túli közösségeket, együtt építik a magyar közösség jövőjét. – Kormányon lenni közös érdek, így tudjuk közösségünk biztonságát megőrizni. Ehhez győzni kell a választáson és győzni fogtok – emelte ki az erdélyi magyar politikus. Mint mondta:

Az erdélyi magyar közösség nagy többsége támogatja a Fideszt, támogatja Orbán Viktort. Rajtunk nem fog múlni. Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz!

Borítókép: Kelemen Hunor (Fotó: MTI)