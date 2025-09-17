Szijjártó PéteratomerőműJapánMagyarország

Szijjártó Péter: Japán kész az együttműködés fejlesztésére Magyarországgal a kritikus fontosságú területeken

Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan, Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 13:18
Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: Facebook)
Szijjártó Péter arról számolt be a találkozóit követően, hogy a japán kollégájával folytatott egyeztetésén meggyőződhetett arról, hogy a kelet-ázsiai ország készen áll az együttműködés megerősítésére az olyan, hazánk számára kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, a konfliktusok lezárása, az űrkutatás, az űrtechnológia fejlesztése, valamint a nukleáris ipar. 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter japán kollégájával egyeztetett (Forrás: Facebook)

Ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak. Ezek együttesen sajnos magukkal hordozzák a harmadik világháború kirobbanásának lehetőségét, ezért az egész világnak érdeke, különösen azon országoknak, amelyek háborúk szomszédságában helyezkednek el, hogy ezen háborúkból és biztonsági konfliktusokból minél előbb, minél többet le lehessen zárni

 – mutatott rá. „Egyetértettünk abban, hogy a nemzetközi jogot mindenkinek tiszteletben kell tartania, és hogy a háborúkat nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál, diplomáciai megoldásokkal lehet lezárni. Ez Magyarország számára ma az egyik legfontosabb kérdés, hiszen három és fél éve élünk az ukrajnai háború szomszédságában” – tette hozzá. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy azok az eddigi békekísérletek egyértelműen zátonyra futottak, amelyek a csatatéren akarták lezárni az ukrajnai háborút, ugyanis ez szavai szerint lehetetlen. 

Donald Trump békeerőfeszítéseinek kell példaként szolgálniuk. Ezek a békeerőfeszítések a tárgyalóasztalnál, diplomáciai eszközökkel akarják lezárni ezt a háborút

 – fogalmazott. Ezután kitért arra is, hogy a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén, kihasználva azt, hogy Kapu Tibor a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, ahol részt vett a Nemzetközi Űrállomás japán moduljának földi képzésében. 

A miniszter végül kiemelte, hogy a nukleáris ipari együttműködés fokozását is szükségesnek tartja a két ország, hiszen mindkét fél bővíteni kívánja a jövőben a nukleáris kapacitásait. „Ezt részben úgy tudjuk elérni, hogy a meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk. Az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban, így a nukleáris blokkok, az atomerőművek működési időtartamának meghosszabbítása, ezek műszaki előkészítése egy olyan terület lesz, amelyen Magyarország és Japán a következő időszakban az eddiginél még szorosabb együttműködést fog folytatni” – tudatta. „Béketeremtés, űrkutatás és a nukleáris ipar fejlesztése: a magyar–japán együttműködés elkövetkezendő időszakának a legfontosabb feladatai” – tájékoztatott az MTI.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook)

