Mario Draghi: Európa nehezebb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt

Kemény kritikát fogalmazott meg az Európai Bizottsággal szemben az Európai Központi Bank volt elnöke.

2025. 09. 17. 12:41
Mario Draghi keddi sajtótájékoztatóján az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU versenyképessége gyengébb, mint 12 hónappal ezelőtt. Szerinte az elmúlt év nem hozott előrelépést, inkább a kihívások halmozódtak: az innováció lemarad, a termelékenység alacsony, és a globális verseny erősödik – írja az Origo.

Egy évvel később Európa nehezebb helyzetben van

 – mondta Draghi, hozzátéve, hogy Európában a „növekedési modellünk gyengül, sebezhetőségünk nő”, és hogy „a tétlenség veszélyezteti nemcsak versenyképességünket, hanem szuverenitásunkat is”.

Draghi hangsúlyozta: ha az EU nem lép fel gyorsan és hatékonyan, akkor a kontinens gazdasági hátránya tovább nőhet az USA-val és Kínával szemben. Szerinte szükség van strukturális reformokra, az iparpolitika, a technológiafejlesztés és az oktatás megerősítésére, valamint olyan politikákra, amelyek ösztönzik a beruházást és az innovációt. Emellett Draghi figyelmeztetett arra, hogy a politikai akarat hiánya és a cselekvés késése hosszú távon Európa geopolitikai pozícióját is gyengítheti.

Mario Draghi szerint a kontinens növekedési modellje megingott, a függőségek egyre nőnek, és a riválisok gyorsabban reagálnak a kihívásokra. Ha az EU nem vált sebességet és nem hoz átfogó reformokat, elveszítheti nemcsak versenyképességét, hanem politikai szuverenitását is.

