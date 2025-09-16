Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú

A mesterséges intelligencia és a technológiai versenyfutás

A volt jegybankelnök külön kitért a mesterséges intelligencia és a csúcstechnológiák jelentőségére. Bár az EU-ban történtek előrelépések, a lemaradás továbbra is szembetűnő.

Az Egyesült Államok tavaly negyven nagy alapmodellt készített, Kína tizenötöt, az EU mindössze hármat

– sorolta. Az innováció és az alkalmazás területén szerinte a kis- és középvállalatok gyenge teljesítménye is súlyos gond. Az MI alkalmazása az európai kkv-k körében alig 13–21 százalék közötti, ami messze elmarad a globális versenytársaktól. Draghi három fő akadályt nevezett meg:

a határon átnyúló belső piaci korlátokat,

a túlzottan bonyolult adatvédelmi szabályozást,

valamint az ipari integráció hiányát.

Ha a fiatal európaiak nem találnak lehetőséget a kontinensen, akkor máshol keresik majd a siker útját

– figyelmeztetett. Úgy vélte, a kutatási forrásokat a jövőben koncentrált, nagy kockázatú, de nagy hozadékú programokra kell irányítani, amelyek erősen kötődnek az iparhoz, nem pedig széttöredezett bürokratikus keretek között működnek.

Draghi az energiaárak válságáról, az iparpolitikáról és a globális versenyről

A versenyképesség másik kulcsfontosságú tényezőjeként Draghi az energiaárakat nevezte meg.

Az EU-ban az ipari áramárak átlagosan több mint kétszer magasabbak, mint az Egyesült Államokban. Amíg ez a különbség fennmarad, a magas technológiájú gazdaságra való átmenet megreked

– mondta. Rámutatott arra is, hogy Európa a világ legnagyobb LNG-importőre, és az Egyesült Államokból vásárolt cseppfolyós gáz ára 60–90 százalékkal drágább, mint amennyibe ugyanez az energiahordozó az amerikai piacon kerül.

Ezért van szükség közös uniós gázvásárlásra, amely erősítené alkupozíciónkat, csökkentené a közvetítői profitokat, és mérsékelné a kitettséget a volatilis piacoknak

– hangsúlyozta. Azt is kiemelte, hogy az energiahálózatok elégtelen összekapcsoltsága növeli a költségeket, és gátolja a megújuló energiaforrások szélesebb körű hasznosítását. A beszéd egyik legfontosabb üzenete az iparpolitika összehangolásának szükségessége volt. Draghi szerint a jelenlegi széttöredezett megközelítés nem hozhat eredményt a globális versenyben. Példaként a félvezetőipart hozta fel, amelyben a tagállami programok túl sok projektre oszlanak szét, így nem tudnak valódi súlyt képviselni. Szembeállította ezt a japán modellel, ahol a kormány koncentráltan, egyetlen nagy szereplő mögött sorakoztatta fel az állami és magántőkét.

Európának tanulnia kell ebből a koncentrált modellből, és közös nagyipari projekteket kell indítania

– hangsúlyozta. Három eszközt tartott különösen fontosnak: az állami támogatások összehangolását, az uniós közbeszerzési politika átalakítását, valamint a versenypolitika modernizálását. Úgy vélte, hogy bizonyos ágazatokban a konszolidáció nem fenyegeti, hanem erősíti a versenyt, mivel csökkenti a párhuzamos kutatások költségeit és felgyorsítja az innovációt.