Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Draghi jelentése óta változatlan az uniós energiapiac helyzete

Egy éve került nyilvánosságra a jelentés az uniós piac kihívásairól, amely rámutatott a magas költségek jelentette kockázatokra. Draghi egy éve jelezte, hogy az EU vállalatai továbbra is jóval magasabb energiaköltségekkel szembesülnek, de Brüsszel továbbra is csak ölbe tett kézzel ül, miközben amerikai és kínai versenytársaik előnyt élveznek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 22:33
Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg. Fotó: ALICIA WINDZIO Forrás: DPA
Tavaly Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke figyelmeztetett, hogy az EU drága energiaárai akadályozzák a vállalatok nemzetközi versenyképességét. Egy évvel később azonban az uniós intézmények még mindig nem léptek érdemben az áram- és gázárak mérsékléséért, derül ki egy friss elemzésből, amit a Politico szemlézett, írja az Origo.

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg
Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg.
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A Center for the Study of Democracy új tanulmánya szerint az európai országok fokozottan ki vannak téve az energiaárak emelkedésének. 

Az elmúlt három évben az erre utaló mutatók több mint ötszörösére nőttek. 

Különösen Közép- és Kelet-Európában magasak a kiskereskedelmi árak, amelyek 40–70 százalékkal haladják meg a válság előtti szinteket — hangsúlyozta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője. A tanulmány rávilágít, hogy az energia megfizethetősége ma komolyabb fenyegetést jelent az EU energiaellátására nézve, mint az orosz energiafüggőség, az éghajlatváltozás vagy a rendszer megbízhatóságával kapcsolatos bizonytalanságok. 

A probléma nemcsak a fogyasztói bizalmat, hanem a vállalkozások globális versenyképességét is érinti

— olvasható az elemzésben.

Draghi-jelentés: Az uniós vállalatok továbbra is 2–3-szor magasabb áramárakkal szembesülnek

Draghi tavalyi jelentése szerint az uniós vállalatok áramdíjai az Egyesült Államokhoz képest 2–3-szor, a földgázárak pedig 4–5-ször magasabbak. A drágaság oka részben az Európában rendelkezésre álló természeti erőforrások szűkössége, részben pedig a közös energiapiac strukturális hiányosságai. A jelentés kiemelte a villamosenergia-hálózatok modernizálásának fontosságát: a szakértők szerint 2030-ig 584 milliárd, 2050-ig akár 2,29 billió euró többletforrásra lenne szükség a hálózatok fejlesztéséhez.

Az EU energiaügyi vezetője, Dan Jorgensen az idén tervezi bemutatni az európai hálózatok átalakítására vonatkozó stratégiai tervet. 

Ugyanakkor az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentése, valamint az új, alternatív beszállítók bevonása mérsékelheti a geopolitikai kockázatokat. Az EU már elindított egy megfizethető energia cselekvési tervet is, amely lehetőséget teremt az európai vállalatok számára, hogy közvetlenül befektessenek például amerikai cseppfolyósított földgázprojektekbe.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az energetikai átmenet sikere érdekében nem elég a tiszta energiát előállítani: az mindenki számára elérhető és gazdaságilag fenntartható kell, hogy legyen. 

Ha az EU nem képes csökkenteni az országok közötti különbségeket az energiaellátás biztonságában, az tovább mélyítheti a regionális egyenlőtlenségeket, alááshatja a gazdasági szuverenitást, és veszélyeztetheti az unió klímapolitikai céljait.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

