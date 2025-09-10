Draghi jelentése óta változatlan az uniós energiapiac helyzete

Tavaly Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke figyelmeztetett, hogy az EU drága energiaárai akadályozzák a vállalatok nemzetközi versenyképességét. Egy évvel később azonban az uniós intézmények még mindig nem léptek érdemben az áram- és gázárak mérsékléséért, derül ki egy friss elemzésből, amit a Politico szemlézett, írja az Origo.

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg.

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A Center for the Study of Democracy új tanulmánya szerint az európai országok fokozottan ki vannak téve az energiaárak emelkedésének.

Az elmúlt három évben az erre utaló mutatók több mint ötszörösére nőttek.

Különösen Közép- és Kelet-Európában magasak a kiskereskedelmi árak, amelyek 40–70 százalékkal haladják meg a válság előtti szinteket — hangsúlyozta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője. A tanulmány rávilágít, hogy az energia megfizethetősége ma komolyabb fenyegetést jelent az EU energiaellátására nézve, mint az orosz energiafüggőség, az éghajlatváltozás vagy a rendszer megbízhatóságával kapcsolatos bizonytalanságok.

A probléma nemcsak a fogyasztói bizalmat, hanem a vállalkozások globális versenyképességét is érinti

— olvasható az elemzésben.