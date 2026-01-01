Új év, újabb kedvezményekről adott hírt a NAV

Rendkívüli

Januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák, kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is. A 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján. További könnyítés egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat, amiben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni, másrészt az, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni.

2026. 01. 01. 10:07
A Liga Szakszervezetek szerint az adminisztrációs terhek csökkentése fontos Forrás: Shutterstock
Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen jövőre is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye. Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni. Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - közölte a NAV.

NAV
Jönnek az új kedvezmények, a nyilatkozatok már elérhetőka NAV oldalán/Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal segít: a honlapján az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok. 

További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek. Ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. 

A háromgyermekes anyák, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell, hogy nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az „anyakedvezményeket”, vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől. Aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű úrlapon teheti meg, aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat. A nyomtatványok január 1-től kényelmesen, online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt. Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmény(ek) révén, hogy alakul a nettó jövedelem - hívja fel a figyelmet a hivatal. 

 

