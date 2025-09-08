versenyképességDraghi-jelentésEurópai Unió

Keveset tett Brüsszel a versenyképesség javítására

Egy évvel ezelőtt Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke ambiciózus tervet vázolt fel az európai gazdaság fellendítésére. Az azóta eltelt időszakban azonban nem sok valósult meg Draghi európai versenyképesség növelését célzó javaslataiból.

Munkatársunktól
2025. 09. 08. 21:58
Mario Draghi Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy év telt el azóta, hogy a korábbi olasz kormányfő, az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésében felvázolta az európai versenyképesség útjában álló legfontosabb problémákat. A Politico brüsszeli hírportál most azt vette sorra, hogy az egyes területeken mennyit lépett előre az Európai Unió a jelentés megjelenése óta.

Ursula von der Leyen Európai Bizottsága keveset tett az EU versenyképességének növeléséért
Ursula von der Leyen Európai Bizottsága keveset tett az EU versenyképességének növeléséért  (Fotó: AFP)

Általánosságban a kép lesújtó: bár mint arra emlékezhetünk, a tavaly novemberi budapesti informális EU-csúcson a vezetők elfogadták a Budapesti nyilatkozat az új európai versenyképességi megállapodásról című dokumentumot, lényegi előrelépés kevés területen történt.

A lap által vizsgált szempontok többsége esetében (például az egyik talán legfontosabb kérdésben, az energiaárak letörése kapcsán) kevés érdemi eredmény született.

A brüsszeli székhelyű Európai Politikai Innovációs Tanács becslése szerint a javaslatok mindössze 11 százalékát sikerült teljes mértékben megvalósítani.

Kifejezetten gyengén teljesített Brüsszel például az energia mellett a kereskedelem területén is, holott ezen a területen különösen fontos lett volna, hogy az EU megfelelően tudjon tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel.

Teljesen hiányzott a Draghi-jelentésből a mezőgazdaság jövőjére vonatkozó elképzelés, a lap szerint Draghi leginkább az elvonások forrásaként tekint a területre. Brüsszel júliusban olyan tervet jelentett be, amely a mezőgazdasági támogatások mintegy 20 százalékos csökkentését irányozza elő, ami a magyar gazdákat is érzékenyen érinti.

A jobban teljesítő területek között említi az értékelés ugyanakkor az egészségügyet, külön kiemelve a terület uniós biztosának, Várhelyi Olivérnek a tevékenységét. Mint írják, a magyar biztos dolgozik a biotechnológiai törvényjavaslat minél gyorsabb elkészítésén, amelyet az év végéig kell befejezni.

Draghi szerint a beruházások hiánya és a bürokrácia a fő oka annak, hogy Európa versenyképessége gyengül az Egyesült Államokhoz és Kínához képest a gyógyszeripari innováció és a klinikai kísérletek terén. 

Az egyetlen terület, amelyet igazán pozitívan értékel a Politico összesítése, a fenntarthatóság területe. Itt a most elfogadási szakaszban járó egyszerűsítési javaslattal sikerülhet elérni, hogy kevesebb cégre és kisebb mértékű adminisztrációs teher járuljon, illetve a szén-dioxid-határadó hatálya is szűkült. Emellett a „bizottság hosszú listát javasolt azokról a reformokról, amelyek enyhítik az elmúlt öt év európai zöldmegállapodása keretében bevezetett környezetvédelmi szabályozásokat, a mezőgazdasági termelők kötelezettségeitől a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozáson át az anti-greenwashing szabályokig” – sorolja a lap, hozzátéve, hogy az európai zöldeket nem teszik különösebben boldoggá ezek a kilátások.

Borítókép: Mario Draghi (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu