Keveset tett Brüsszel a versenyképesség javítására

Egy év telt el azóta, hogy a korábbi olasz kormányfő, az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésében felvázolta az európai versenyképesség útjában álló legfontosabb problémákat. A Politico brüsszeli hírportál most azt vette sorra, hogy az egyes területeken mennyit lépett előre az Európai Unió a jelentés megjelenése óta.

Ursula von der Leyen Európai Bizottsága keveset tett az EU versenyképességének növeléséért (Fotó: AFP)

Általánosságban a kép lesújtó: bár mint arra emlékezhetünk, a tavaly novemberi budapesti informális EU-csúcson a vezetők elfogadták a Budapesti nyilatkozat az új európai versenyképességi megállapodásról című dokumentumot, lényegi előrelépés kevés területen történt.

A lap által vizsgált szempontok többsége esetében (például az egyik talán legfontosabb kérdésben, az energiaárak letörése kapcsán) kevés érdemi eredmény született.

A brüsszeli székhelyű Európai Politikai Innovációs Tanács becslése szerint a javaslatok mindössze 11 százalékát sikerült teljes mértékben megvalósítani.

Kifejezetten gyengén teljesített Brüsszel például az energia mellett a kereskedelem területén is, holott ezen a területen különösen fontos lett volna, hogy az EU megfelelően tudjon tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel.