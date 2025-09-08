Csúcsra jár a brüsszeli kettős mérce: orosz eredetű földgáz beszerzését finanszírozhatja a bizottság Ukrajnának

Az Európai Unió kezességvállalása mellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós, mintegy 200 milliárd forintos kizárólag földgáz vásárlására fordítható hitelt nyújt Ukrajnának. „Eleve kétséges, hogy míg az energiaárakat növelő intézkedéseivel az Európai Bizottság rontja az uniós országok versenyképességét, az unión kívüli országok energiavásárlására jelentős pénzügyi támogatást nyújt” – mutatott rá a fideszes politikus.

Gyürk András. Fotó: MTI

Ukrajna jelenlegi gázellátási útvonalaiból és a beszerzett mennyiségekből világosan látszik, hogy importjának jelentős részét orosz eredetű földgáz képezi.

Brüsszel tehát azzal egyidejűleg, hogy betiltaná az orosz gáz behozatalát az EU-ba és ezzel veszélybe sodorná több tagállam, köztük Magyarország energiaellátásának biztonságát, pénzügyileg támogatja, hogy Ukrajna orosz eredetű földgázt vásároljon. Ez nyilvánvaló kettős mérce

– jelentette ki az EP-képviselő.

Az energiaellátás fizikai és nem politikai kérdés. „Miután a bizottság Ukrajna esetében ezt már szemlátomást beismerte, itt az idő, hogy az EU-ban is ezt tegye. Ezért a kérdéseink megválaszolása mellett elvárjuk Brüsszeltől, hogy vizsgálja felül az orosz gázimport betiltására irányuló javaslatát” – fogalmazott Gyürk András.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)