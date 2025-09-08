kettős mérceBrüsszelGyürk András

Csúcsra jár a brüsszeli kettős mérce: orosz eredetű földgáz beszerzését finanszírozhatja a bizottság Ukrajnának

Augusztusban az Európai Bizottság bejelentette, hogy uniós garanciavállalással 500 millió eurós hitelt kap Ukrajna földgáz vásárlására. Az ukrán gázimport túlnyomó része orosz eredetű molekula. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, ennek kapcsán kiemelte: „Abszurd, hogy miközben Brüsszel betiltaná az orosz gáz behozatalát az Európai Unióba (EU) és Magyarországra, Ukrajna számára pénzügyi támogatást nyújt ugyanezen energiaforrás beszerzésére. A helyzet tisztázása érdekében kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz.”

2025. 09. 08. 16:21
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az Európai Unió kezességvállalása mellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós, mintegy 200 milliárd forintos kizárólag földgáz vásárlására fordítható hitelt nyújt Ukrajnának. „Eleve kétséges, hogy míg az energiaárakat növelő intézkedéseivel az Európai Bizottság rontja az uniós országok versenyképességét, az unión kívüli országok energiavásárlására jelentős pénzügyi támogatást nyújt” – mutatott rá a fideszes politikus.  

Strasbourg, 2024. szeptember 17. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. szeptember 17-én. MTI/Purger Tamás
Gyürk András. Fotó: MTI

Ukrajna jelenlegi gázellátási útvonalaiból és a beszerzett mennyiségekből világosan látszik, hogy importjának jelentős részét orosz eredetű földgáz képezi. 

Brüsszel tehát azzal egyidejűleg, hogy betiltaná az orosz gáz behozatalát az EU-ba és ezzel veszélybe sodorná több tagállam, köztük Magyarország energiaellátásának biztonságát, pénzügyileg támogatja, hogy Ukrajna orosz eredetű földgázt vásároljon. Ez nyilvánvaló kettős mérce 

– jelentette ki az EP-képviselő. 

Az energiaellátás fizikai és nem politikai kérdés. „Miután a bizottság Ukrajna esetében ezt már szemlátomást beismerte, itt az idő, hogy az EU-ban is ezt tegye. Ezért a kérdéseink megválaszolása mellett elvárjuk Brüsszeltől, hogy vizsgálja felül az orosz gázimport betiltására irányuló javaslatát” – fogalmazott Gyürk András.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

