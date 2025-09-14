Szavaival nem, de tetteivel egyre inkább elismeri Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a többi háborúpárti európai vezető, hogy hagyták, hogy a kontinens egyre mélyebbre süllyedjen.

Von der Leyen Ukrajna és a migránsok érdekeit tartsa szem előtt az európai emberek helyett (Fotó: NurPhoto via AFP)

Míg Donald Trump amerikai elnök a béke megteremtésén dolgozik, Von der Leyen és a hajlandók koalíciójának tagjai továbbra is azon vannak, hogy minél jobban elnyújtsák az orosz–ukrán háborút. A vérontás és az emberéletek nekik nem számítanak, a háború ugyanis remek eszköz arra, hogy megtartsák, sőt növeljék a hatalmukat.

Erre példa Von der Leyen védelmi fejlesztés ürügyén végrehajtott hatalomkoncentrációja, de a bizottsági elnök egyik hűséges csatlósa, Donald Tusk lengyel kormányfő is előszeretettel hivatkozik az oroszok jelentette veszélyre, amikor igyekszik lebontani a lengyel demokrácia intézményeit.

Eközben Európa egyre mélyebbre süllyed. A szankciós politika jóval többet árt a kontinensnek, mint Oroszországnak, a nyugat-európai országok pedig ahelyett, hogy ezt belátnák, még mélyebbre igyekeznek lökni az Európai Unió tagállamait a gazdasági hanyatlás spiráljába.

Egy évvel ezelőtt látott napvilágot a Draghi-jelentés, tavaly novemberben pedig az EU vezetői elfogadták a budapesti nyilatkozatot, amely a versenyképesség javítását célozta. Azonban a törekvés megmaradt a szavak szintjén, történni alig történt valami. Továbbra is különösen súlyos a helyzet az energiaárak területén, Brüsszel pedig ahelyett, hogy igyekezne javítani a helyzeten, még tovább súlyosbítaná azt az orosz energiahordozókról való teljes leválás tervével.

A Von der Leyen–Zelenszkij-terv különösen súlyosan érintené Magyarországot és Szlovákiát. Míg az Európai Bizottság vezetője habozás nélkül elvágná a két tagállamot az energiabiztonságtól, szó nélkül tűri, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezetéket támadják.

Míg e tekintetben köti az ebet a karóhoz Brüsszel, a Donald Trump amerikai elnökhöz való viszonyban változás tapasztalható. Míg eleinte az uniós és a nyugat-európai vezetők folyamatosan bírálták az amerikai vezetőt, mostanra mindent elkövetnek, hogy a saját oldalukra állítsák. Nem véletlen például, hogy több európai vezető elkísérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Washingtonba.