Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

Marsai ViktorigazgatóEurópai UnióMigrációkutató Intézet

Az EU migrációs politikája kudarcot vallott, a líbiai együttműködés az embercsempészeket erősítette

Az Európai Unió migrációs politikája sorozatos kudarcot vallott az elmúlt években – mondta a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója. A szakértő szerint a tagállamok megosztottsága és Brüsszel túlzott humanitárius szemlélete miatt nincs hatékony uniós válasz, a líbiai partnerség pedig inkább az embercsempészeket erősítette. A fordulatot hosszabb távon a választók kényszeríthetik ki.

Hagyánek Andrea
2025. 08. 21. 21:31
Nem tudott felszállni arra a csempészhajóra egy migráns asszony, amellyel megpróbálták átszelni a La Manche-csatornát 2025. augusztus 12-én Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
Marsai Viktor szerint az uniós migrációs politika kudarcának legfőbb oka, hogy a tagállamok teljesen másként értelmezik a problémát. – Alapvetően az a gond, hogy a tagállamoknak nagyon eltérő elképzelésük van arról, mit is jelent az illegális, irreguláris migráció, és hogy arra problémaként vagy éppen megoldásként kell tekinteni – fogalmazott.

Az Európai Unió migrációs politikája sorozatos kudarcot vallott az elmúlt években – mondta a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto

Emlékeztetett: 2015 környékén a legtöbb nyugat-európai ország – Magyarország és néhány visegrádi állam kivételével – megoldásként tekintett a bevándorlásra. 

– Sokan úgy gondolták, hogy az illegális migráció választ ad a munkaerőpiaci gondokra és a demográfiai kihívásokra. Az elmúlt évek azonban megmutatták, hogy ennél jóval összetettebb jelenségről van szó, amely számos problémát okoz, a szociális ellátórendszer túlterhelésétől kezdve a közbiztonsági nyomáson át a terrortámadásokig.

A szakértő szerint a közvélemény is érzékeli ezt a változást. – Látjuk, hogy több országban a választók egyre inkább a bevándorláskritikus pártokat támogatják. A tavalyi német tartományi választások is bizonyították: az emberek pontosan érzik, hogy a migráció komoly gondokat hoz magával.

Líbia: kudarc és manipuláció

Az EU többször is próbálkozott líbiai megállapodásokkal a migráció fékezésére, de ezek sem hozták meg a kívánt eredményt.

– A mostani krétai érkezéseket Halifa Haftar tábornok, egy hadúr ellenőrzése alatt álló kelet-líbiai területekről indították

 – mondta Marsai Viktor. Felidézte, hogy 8-10 évvel ezelőtt inkább Tripolitániából, a nyugati részekről érkeztek a migránsok, de ott az olasz kormány és az EU is részben sikeres megállapodásokat kötött. 

– Haftar kimaradt ezekből az egyezségekből, és most nyomásgyakorlásra használja az illegális migrációt, hogy erősítse pozícióit az EU-val szemben. Ráadásul Oroszország egyik legfontosabb szövetségesévé vált.

A szakértő szerint itt valójában hibrid hadviselésről van szó. 

Ez ugyanaz a forgatókönyv, amit Belaruszban láttunk: Lukasenka elnök 2021 óta orosz közvetítéssel használja fegyverként a migrációt az EU ellen. Haftar most ugyanezt teszi.

Marsai Viktor szerint az unió migrációs paktuma sem kínál valódi megoldást. – Az EU nagyon erős humanitárius szemüvegen keresztül vizsgálja a kérdést. A probléma az, hogy az érkezők döntő többsége nem háborús menekült, hanem pusztán a jobb élet reményében indul útnak. Az EU azonban mindenkit bemondásra beenged, aki menedékkérőnek vallja magát.

Ez óriási terhet ró a tagállamokra. 

Menedékkérőket nem lehet hosszabb ideig zárt központokban tartani, különösen a családosokat. Így ha egyszer bejutnak az EU területére, gyorsan tovább tudnak utazni a frontországokból, és gyakorlatilag lehetetlen őket deportálni. A visszatoloncolás rendszere nem működik.

Marsai Viktor úgy látja: a most elfogadott migrációs paktum is „meglehetősen puha” megközelítést tükröz. – Hiába ellenezte Magyarország és Lengyelország, a tagállamok többsége áterőltette a paktumot. Ez egy olyan rendszert kényszerít az Unióra, amely nem ad érdemi választ a migráció problémáira.

A választók nyomása hozhat változást

A szakértő szerint hosszú távon a választópolgárok kényszeríthetik ki a fordulatot. – Nem lesz más megoldás, mint hogy a szavazók nyomására változtassanak a tagállamok és az uniós intézmények. Ez azonban nem néhány év kérdése, hanem inkább hét-tíz éves folyamat. Egyelőre toldozást-foltozást látunk, nem gyökeres változást.

Marsai Viktor szerint a jövő Európáját alapvetően meghatározza, hogy milyen válaszokat tud adni a kontinens a migráció kihívására. 

Ha Brüsszel továbbra is kizárólag humanitárius szempontból közelít, akkor a migráció destabilizáló tényező marad, amelyet rivális hatalmak könnyen fegyverként használhatnak Európa ellen.

Marsai Viktor világossá tette: az unió eddigi lépései nem fékezték érdemben az illegális bevándorlást. A változás végül a választópolgárok szavazataival jöhet el – de ez hosszú folyamat lesz, amely alapjaiban befolyásolja Európa jövőjét.

Borítókép: Nem tudott felszállni arra a csempészhajóra egy migráns asszony, amellyel megpróbálták átszelni a La Manche csatornát 2025. augusztus 12-én (Fotó: AFP)

