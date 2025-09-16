Von der Leyen nagy ígéreteket tett a versenyképességről

Az Európai Bizottság Brüsszelben rendezett magas szintű konferenciát az európai versenyképesség jövőjéről, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt vezetője nyitott meg. A tanácskozás apropóját az adta, hogy egy éve készült el a Draghi-jelentés, amely több mint száz ajánlást fogalmazott meg Európa gazdasági megerősítésére.

Von der Leyen Draghi munkáját méltatta, de elismerte, hogy a versenyképességi javaslatok hatásához még politikai támogatás kell.

Fotó: AFP

Von der Leyen beszédében kiemelte, hogy a Draghi-jelentés nem csupán akadémiai tanulmány volt, hanem egy valódi cselekvési terv, amelynek célja az európai gazdaság újraindítása. Mint mondta:

Nem az számít, hány stratégiát fogadtunk el, hanem az, milyen hatásuk van a valóságban. Tudjuk, hogy a versenyképesség a munkahelyekről, a tisztességes bérekről és a jó vállalati profitokról szól. Alapvetően az európai életformáról van szó.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy hivatalba lépése után az első lépés a versenyképességi iránytű elfogadása volt, amely a Draghi-jelentés ajánlásait fordította át konkrét politikákba. Ezt követően több kezdeményezés is elindult, például: