Az EU vezetése nem áll le, Ukrajnát mindenáron felveszik az unióba

Az Európai Unióhoz való csatlakozás önmagában is biztonsági garancia, és együtt haladunk ezen az úton. Európának lépést kell tartania a fejlődéssel

– mondta Roberta Metsola. Az elnök kiemelte, hogy az európai integráció nem absztrakt fogalom, hanem konkrét eredményekkel jár. Külön kiemelte a júliusban bejelentett roamingmegállapodást, amely már hasznot hoz az uniós állampolgároknak és a vállalkozásoknak.

Metsola emlékeztetett arra is, hogy az Ukraine Facility (újjáépítési) alapból Ukrajna már 22,7 milliárd eurót kapott, és további pénzügyi támogatás várható a reformok végrehajtásához.

Az ukrán Legfelsőbb Tanács különösen a korrupcióellenes szervezetek jogkörének helyreállításával adott nagyon fontos jelzést. A tanács elköteleződést mutatott a jogalkotás iránt, amely megfelel az Európai Unió szabványainak

– hangsúlyozta.

Korábban írtunk róla, hogy számos területen érintené az EU-t és annak tagállamait Ukrajna európai uniós csatlakozása, és a hatás egyetlen aspektusból sem lenne pozitív.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Roberta Metsola (Fotó: AFP)