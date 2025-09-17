2025. szeptember 17-én Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevbe érkezett. Az ukrán Legfelsőbb Tanácsban tartott beszédében bejelentette az Európai Parlament képviseletének megnyitását Kijevben. Metsola emellett találkozókat tart Volodimir Zelenszkij elnökkel és más vezető ukrán tisztviselőkkel. Az EP elnök kiemelte, hogy Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz már önmagában biztonsági garanciát jelent, és az Európai Parlament teljes mértékben támogatja az országot ezen az úton – írja az Rbc.ua.
Az EU vezetése nem áll le, Ukrajnát mindenáron felveszik az unióba
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint az EU-csatlakozás már önmagában biztonsági garanciát jelent Ukrajna számára. Kijevi beszédében kiemelte az európai integráció konkrét eredményeit és hangsúlyozta a jogalkotás előrehaladásának fontosságát, különös tekintettel az ukrán korrupcióellenes intézmények megerősítésében. Elmondta, hogy az Európai Parlament teljes mértékben támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás önmagában is biztonsági garancia, és együtt haladunk ezen az úton. Európának lépést kell tartania a fejlődéssel
– mondta Roberta Metsola. Az elnök kiemelte, hogy az európai integráció nem absztrakt fogalom, hanem konkrét eredményekkel jár. Külön kiemelte a júliusban bejelentett roamingmegállapodást, amely már hasznot hoz az uniós állampolgároknak és a vállalkozásoknak.
Metsola emlékeztetett arra is, hogy az Ukraine Facility (újjáépítési) alapból Ukrajna már 22,7 milliárd eurót kapott, és további pénzügyi támogatás várható a reformok végrehajtásához.
Az ukrán Legfelsőbb Tanács különösen a korrupcióellenes szervezetek jogkörének helyreállításával adott nagyon fontos jelzést. A tanács elköteleződést mutatott a jogalkotás iránt, amely megfelel az Európai Unió szabványainak
– hangsúlyozta.
Korábban írtunk róla, hogy számos területen érintené az EU-t és annak tagállamait Ukrajna európai uniós csatlakozása, és a hatás egyetlen aspektusból sem lenne pozitív.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Roberta Metsola (Fotó: AFP)
Migránsok ellen indult eljárás tömeges gyilkosság miatt
Több tucat embert kínoztak és öltek meg.
Jövő héten szavaznak Ilaria Salis mentelmi jogáról
Az olasz sajtó információi szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) szeptember 23-án, kedden, 11 órakor szavaz Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Hatalmas botrány robbant ki Lengyelországban
A kormány magyarázkodni kényszerült.
Szijjártó Péter Japánnal közös erőfeszítést sürget
Magyarország és Japán összekapcsolhatja környezetvédelmi stratégiáit.
