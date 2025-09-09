Nincs olyan terület, ahol jól járna az EU Ukrajnával

Számos területen érintené az EU-t és annak tagállamait Ukrajna európai uniós csatlakozása, és a hatás egyetlen aspektusból sem lenne pozitív – mondta el lapunknak Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Ukrajna csatlakozása minden szempontból negatívan érintené az EU-t (Fotó: Hans Lucas/AFP)

Nem találni olyan területet, ahol az Európai Unió jól járna Ukrajna csatlakozásával

– emelte ki.

Gazdasági, közbiztonsági, korrupciós, közegészségügyi és biztonsági szempontból csakis veszíteni lehetne a jelenlegi ukrán állam gyorsított csatlakozásával. Vegyük sorra: Ukrajna gazdasága már most is csak a nyugati segélyek miatt tud a felszínen maradni, az új hétéves uniós költségvetésből anélkül szánnak százmilliárd eurós összeget erre a célra, hogy az újjáépítés költségei még nem ismertek. Az uniós támogatások egy jelentős része végül Kijevben kötne ki, gondolhatunk itt a közös agrárpolitika, illetve a kohéziós politika pénzeire – sorolta a lehetséges következményeket a szakértő.

Ukrajna mezőgazdasága hatalmas támogatásra számíthatna, hiszen Európa messze legnagyobb termőföldterülete található itt – többnyire amerikai óriáscégek és helyi oligarchák kezében

– hangsúlyozta Dornfeld László.

Az előállított olcsó gabona azonban nagyon rossz minőségű, olyan gyomirtószerekkel kezelve, amiket évtizedek óta betiltottak az EU-ban. Ez nemcsak a fogyasztóknak rossz hír, de a gazdákat is tönkre tenné – mutatott rá.

Az ukrán csatlakozás egy másik aspektusa a közbiztonság kérdése. A szakértő szerint a közbiztonság és a korrupció kérdése összefügg: az oligarchák mellett a szervezett bűnözés is komoly befolyással bír, legutóbb pedig Zelenszkij elnök próbálta meg szabotálni a korrupcióellenes szervek független működését – emlékeztetett.

Még a brüsszeli jelentések szerint sem tudott Ukrajna jelentős előrelépést elérni ezeken a területeken. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy a hatóságok túlkapásai (például Sebestyén József és sokan mások halálra verése) is egyre gyakoribb

– fogalmazott Dornfeld László.

Közegészségügyi szempontból el kell mondani, hogy a háborús helyzet és pusztítás miatt jelentősen megnőtt a járványok kialakulásának veszélye; ezt évezredek óta együtt jár a hosszú háborúskodással – vetett fel egy újabb fontos területet a szakértő.

Végezetül a biztonsági, geopolitikai szempont: Ukrajna csatlakozásával karnyújtásnyi közelségbe kerül az EU ahhoz, hogy bevonódjon az Oroszország elleni konfliktusba

– szögezte le Dornfeld László.

Mindezzel szemben a mérleg másik serpenyőjében csupa jóemberkedés és morális megfontolás van, pragmatikus, kézzel fogható haszon nem akad

– hangsúlyozta.