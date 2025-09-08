bűnözőukrán menekültEgyesült Államokkéselésvonat

Egy ismert bűnöző késelt halálra egy ukrán menekült lányt + videó

A 23 éves ukrán a háború poklából menekült az Egyesült Államokba, ám alig néhány héttel érkezése után egy többszörösen büntetett előéletű férfi a vonaton munkából hazafelé tartva halálra késelte. A fiatal nőre a támadó hátulról tört rá, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 08. 10:51
Forrás: Képernyőkép
A fiatal ukrán nő késő este szállt fel a charlotte-i Lynx Blue Line metróvonal egyik szerelvényére. Munkából tartott haza, kezében a mobiltelefonjával – írja az Exxpress.

Bűnöző
Fotó: Képernyőkép

A szerelvényen mögötte ült a 34 éves Decarlos Brown Jr., aki korábban már többször összetűzésbe került a törvénnyel. Néhány perc után elővette kését, és hátulról megtámadta a lányt. A fiatal ukrán olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők sem tudták megmenteni – a helyszínen életét vesztette.

A biztonsági felvételeken jól látható, ahogy a férfi támadása után nyugodtan végigsétál a kocsin, ruháit ledobálja, majd a leszállásra vár. A gyilkos a következő állomáson hagyta el a vonatot, a közelben a rendőrség megtalálta a véres kést is. Nem sokkal később elfogták és őrizetbe vették.

A bűnöző már ismert volt a hatóságok előtt

Brown már több mint egy évtizede ismert volt a hatóságok előtt. 2011-ben rablás, lopás és fenyegetés miatt került először bíróság elé, majd egy fegyveres támadásért öt évet börtönben is töltött. A charlotte-i ügyészség most gyilkossággal vádolja, indítéka továbbra is ismeretlen.

Az eset az Egyesült Államokban és Európában is vitát váltott ki. Több felhasználó a közösségi médiában arra mutatott rá, hogy miközben sok politikai szereplő és aktivista rendre kiáll Ukrajna mellett, a fiatal ukrán nő halála alig kapott nyilvánosságot. Az X közösségi portál tulajdonosa, Elon Musk a bejegyzést idézve csak ennyit fűzött hozzá: „Odd” („Furcsa”).

A német lapok pedig emlékeztettek: hasonlóképp feltűnően kis visszhangot váltott ki a 16 éves ukrán lány, Liana K. meggyilkolása, akit szintén egy rendőrség által jól ismert iraki menekült ölt meg Németországban.

Borítókép: Képernyőkép
 

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

