Egy elutasított menedékkérő egy 16 éves lányt lökött egy vonat elé Alsó-Szászországban
Németországot sokkolta az eset. Egy elutasított iraki menedékkérőt azzal gyanúsítanak, hogy augusztus 11-én az alsó-szászországi friedlandi vasútállomáson egy 16 éves ukrán lányt egy érkező vonat elé lökött. A lány, aki 2022-ben szüleivel és testvéreivel a háború elől menekült Németországba, a helyszínen életét vesztette.
A 31 éves migráns menedékkérelmét még 2024 decemberében utasították el, 2025 márciusától pedig jogerősen kiutasítható lett volna.
Júliusban az idegenrendészeti hatóság kérte a férfi előzetes őrizetbe vételét a kitoloncolás előkészítéséhez, ám a hannoveri bíróság ezt elutasította, írja a Junge Freiheit.
Am Freitag wurde bekannt, daß ein abgelehnter Asylbewerber ein 16jähriges Mädchen in Niedersachsen vor oder gegen einen Zug geschubst haben soll. Ein Amtsgericht hatte eine Abschiebehaft abgelehnt – macht jetzt aber die Ausländerbehörde verantwortlich. https://t.co/KxEjWbgO1Upic.twitter.com/BTNtvrpnne
A bíróság most az idegenrendészeti hatóság mulasztásait hangsúlyozza: nem indokolták meg kellő részletességgel, miért áll fenn a „szökésveszély”.
Emellett nem állapítottak meg számára konkrét kiutazási határidőt sem, így erre sem lehetett hivatkozni. A bíróság közölte: nem arról volt szó, hogy jogilag lehetetlen lett volna a férfit őrizetbe venni, hanem arról, hogy a benyújtott kérelem „annyira hiányos” volt, hogy az eljárást nem tudták lefolytatni.
Politikai következmények és éles bírálatok
Alsó-Szászország belügyminisztere, Daniela Behrens (SPD) szerint az eset ismét rávilágít a „Dublin-eljárások” súlyos problémáira. Kiemelte: pontosan fel kell tárni, miért hiúsult meg a férfi kitoloncolása, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a tragédiát nem szabad idegengyűlölet szítására felhasználni.
Kérdések merülnek fel a rendőrség eljárásával kapcsolatban is. A gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a férfival, de mindkétszer szabadon engedték. Az első alkalommal az erősen ittas migráns az állomáson maga mutatta meg a lány holttestét, mégsem vették őrizetbe. Még aznap késő este ismét intézkedni kellett vele szemben, amikor egy menekültszálláson randalírozott.
Csaknem három héttel később, augusztus végén erősítette meg a rendőrség, hogy a brutális incidens valóban a férfihoz köthető. Korábban a hatóságok még úgy nyilatkoztak, hogy egy vasúti balesetben segítették csupán a mentőszolgálatot.
A súlyos mulasztások sorozata nyilvános felháborodást váltott ki Németországban. Egyre több politikus és jogvédő szervezet sürgeti a menekültügyi eljárások átfogó reformját, valamint a rendőrségi és hatósági felelősség tisztázását.
