Egy elutasított menedékkérő egy 16 éves lányt lökött egy vonat elé Alsó-Szászországban

A bíróság most az idegenrendészeti hatóság mulasztásait hangsúlyozza: nem indokolták meg kellő részletességgel, miért áll fenn a „szökésveszély”.

Emellett nem állapítottak meg számára konkrét kiutazási határidőt sem, így erre sem lehetett hivatkozni. A bíróság közölte: nem arról volt szó, hogy jogilag lehetetlen lett volna a férfit őrizetbe venni, hanem arról, hogy a benyújtott kérelem „annyira hiányos” volt, hogy az eljárást nem tudták lefolytatni.

Politikai következmények és éles bírálatok

Alsó-Szászország belügyminisztere, Daniela Behrens (SPD) szerint az eset ismét rávilágít a „Dublin-eljárások” súlyos problémáira. Kiemelte: pontosan fel kell tárni, miért hiúsult meg a férfi kitoloncolása, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a tragédiát nem szabad idegengyűlölet szítására felhasználni.