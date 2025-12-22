Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

Bod Péter ÁkosvagyonadóTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

„Minden rendes országban van” – A vagyonadó bevezetése mellett kardoskodott Bod Péter Ákos

Vagyonadó bevezetését tartaná indokoltnak Bod Péter Ákos, a Tisza-közeli közgazdász, aki szerint „minden rendes országban” létezik ilyen teher. A javaslat bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter pártjának a gazdaságpolitikája, amint azt a kiszivárgott baloldali megszorítócsomag is bizonyítja, a brutális sarcolások irányába mozdulna el.

Magyar Péter hiába tagadja a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjának létezését, a párthoz köthető szakértők megszólalásai rendre ellentmondanak ennek. Újra és újra olyan javaslatok kerülnek elő, amelyek szerepelnek a több mint 600 oldalas gazdasági konvergenciaprogramban – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.  

Bod Péter Ákos legutóbb úgy fogalmazott: „minden rendes országban” létezik vagyonadó, Magyarországon is be kellene vezetni. A Tisza baloldali gazdasági csomagja jelentős vagyonadót tartalmazna, amely nemcsak a nagyobb, hanem már a közepes vállalkozások tulajdonosait is súlyosan érintené, közvetve pedig az ott dolgozók megélhetését is veszélybe sodorná.

A portál emlékeztet: Bod Péter Ákos augusztusban, az Ultrahang podcast adásában a vagyonadó mellett foglalt állást. A Tisza tanácsadója, aki rendszeresen lép fel a Tisza-szigeteknél, és saját maga beszélt arról, hogy tanácsokat ad a Tisza Párt vezetőinek, kifejtette: „minden rendes országban” Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez „neuralgikus pont”– fejtette ki lesajnáló véleményét a Tisza szakértője hazánkról.

A vagyonadó: hatalmas vagyonok képződtek, lakás, egyéb ilyesmi. Ez azonban nálunk egy nagyon neuralgikus kérdés. Mindenki roppant ideges lesz, amikor ez szóba jön. Pedig hát egy rendes országban Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják ilyen-olyan közgazdasági, jogi, etikai és egyéb alapon

– hangoztatta a Tisza szakértője.

 

Ugyanez van a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjában is

Az Ellenpont cikke emlékeztet: néhány héttel ezelőtt az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több mint 600 oldalas gazdaságpolitikai konvergenciaprogramját. A dokumentum részletesen ismerteti a párt elképzeléseit, köztük egy rendkívül súlyos vagyonadó bevezetésének tervét is.

A program szerint 

az 500 millió forintot meghaladó összvagyonra – amelybe az ingatlanok, gépjárművek, ékszerek, valamint a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyak is beleszámítanak – évi 6,5 százalékos adót vetnének ki. 

Az adóztatás nem önbevalláson alapulna: a vagyon felmérése az adóhatóság feladata lenne, ami számos további kérdést és bizonytalanságot vet fel.

A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy

az 500 millió forintos értékhatár eléréséhez nem feltétlenül társul kiemelkedő jólét. Egy örökölt budai vagy belvárosi ingatlan, kiegészülve egy kisebb vállalkozói érdekeltséggel, könnyen ebbe a kategóriába eshet. Emellett számos olyan hazai cég működik, amelynek üzleti értéke – akár egy nagyobb értékű gép miatt – meghaladja ezt az összeget.

A KSH adatai szerint 2024-ben 5943 középvállalkozás működött Magyarországon, vagyis olyan cégek, amelyek értéke túllépi az 500 millió forintos határt, így a tervezett vagyonadó őket is érintené. 

A Tisza Párt korábban még ötmilliárd forintos vagyonról beszélt, majd ezt az értékhatárt előbb egymilliárdra, a jelenlegi tervezet szerint pedig 500 millió forintra csökkentette.

A vagyonadó ráadásul egy úgynevezett büntetőáfával egészülne ki: a tervek szerint az autóalkatrészek áfakulcsa egységesen 32 százalékra emelkedne. Ez az intézkedés azonnali és érezhető drágulást okozna az egész autós szektorban, az autószalonoktól kezdve a szerelőműhelyekig. A szabályozás az 1600 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú járműveket érintené – vagyis éppen azt a kategóriát, amely a középosztály jelentős részének mindennapi közlekedését szolgálja, és nem tekinthető luxusnak – híva fel a figyelmet a cikk.

A Tisza-csomagban szereplő  vagyonadó koncepciója a Bajnai-kormány időszakának gazdaságpolitikai megoldásaira épül: 2009-ben ugyanis törvénnyel vezették be a vagyonadót, amely a tervezet szerint a 30 millió feletti ingatlanokat és a nagy értékű autókat, hajókat és kisrepülőket sújtotta volna. 

Borítókép: Bod Péter Ákos közgazdász (Fotó: MTI/Komka Péter)


