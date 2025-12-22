„Minden rendes országban van” – A vagyonadó bevezetése mellett kardoskodott Bod Péter Ákos

Magyar Péter hiába tagadja a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjának létezését, a párthoz köthető szakértők megszólalásai rendre ellentmondanak ennek. Újra és újra olyan javaslatok kerülnek elő, amelyek szerepelnek a több mint 600 oldalas gazdasági konvergenciaprogramban – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.

Bod Péter Ákos közgazdász Fotó: Komka Péter / MTI

Bod Péter Ákos legutóbb úgy fogalmazott: „minden rendes országban” létezik vagyonadó, Magyarországon is be kellene vezetni. A Tisza baloldali gazdasági csomagja jelentős vagyonadót tartalmazna, amely nemcsak a nagyobb, hanem már a közepes vállalkozások tulajdonosait is súlyosan érintené, közvetve pedig az ott dolgozók megélhetését is veszélybe sodorná.

A portál emlékeztet: Bod Péter Ákos augusztusban, az Ultrahang podcast adásában a vagyonadó mellett foglalt állást. A Tisza tanácsadója, aki rendszeresen lép fel a Tisza-szigeteknél, és saját maga beszélt arról, hogy tanácsokat ad a Tisza Párt vezetőinek, kifejtette: „minden rendes országban” Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez „neuralgikus pont”– fejtette ki lesajnáló véleményét a Tisza szakértője hazánkról.

A vagyonadó: hatalmas vagyonok képződtek, lakás, egyéb ilyesmi. Ez azonban nálunk egy nagyon neuralgikus kérdés. Mindenki roppant ideges lesz, amikor ez szóba jön. Pedig hát egy rendes országban Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják ilyen-olyan közgazdasági, jogi, etikai és egyéb alapon

– hangoztatta a Tisza szakértője.

Ugyanez van a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjában is

Az Ellenpont cikke emlékeztet: néhány héttel ezelőtt az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több mint 600 oldalas gazdaságpolitikai konvergenciaprogramját. A dokumentum részletesen ismerteti a párt elképzeléseit, köztük egy rendkívül súlyos vagyonadó bevezetésének tervét is.

A program szerint

az 500 millió forintot meghaladó összvagyonra – amelybe az ingatlanok, gépjárművek, ékszerek, valamint a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyak is beleszámítanak – évi 6,5 százalékos adót vetnének ki.

Az adóztatás nem önbevalláson alapulna: a vagyon felmérése az adóhatóság feladata lenne, ami számos további kérdést és bizonytalanságot vet fel.