A Tisza megszorítócsomagját Bokros Lajos is megirigyelné

– A bértárgyalások eredményeképpen a minimálbér jövőre 11 százalékkal, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik – fogalmazott Hollik István a parlamentben. A KDNP képviselője a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy ez 700 ezer családot érint. Mint jelezte, 2010-hez képest a négyszeresére fog nőni a minimálbér és a garantált bérminimum összege.

Fotó: Polyák Attila

Kiemelte, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben háromszor olyan gyorsan növekedett a minimálbér, mint átlagosan az Európai Unióban.

A legnagyobb ellenzéki párt egy hatszáz oldalas megszorítócsomagot készített. Ez egy radikális baloldali megszorítócsomag, amit Bokros Lajos is megirigyelne

– tért ki Hollik István a Tisza Párt gazdasági programjára.

Mint mondta, a tervek szerint a Tisza progresszív jövedelemadót vezetne be, a családi adókedvezményeket visszavágná, eltörölné az állami egészségbiztosítást. Továbbá emelné a társasági adót és megszűnne számos kedvezményes adózási lehetőség. Emellett új adókat is bevezetne, mint amilyen például a vagyonadó, és megemelné egyes termékek áfáját. De a Tisza Párt a kutya- és a macskatartást is megadóztatná.

Ezzel szemben a kormány adómentességet és adócsökkentést vezet be, valamint emeli a minimálbért és a garantált bérminimumot

– tette hozzá.

Válaszában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak Magyarországon. Leszögezte, hogy a kormány elkötelezett a bérnövekedés megvalósításában.

A kormányzati szándék egyértelműen a munkahelyek védelme

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)