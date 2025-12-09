Tisza Pártmegszorítócsomagországgyűlés

A Tisza megszorítócsomagját Bokros Lajos is megirigyelné

Az Országgyűlésben is téma volt a Tisza megszorítócsomagja. Hollik István, a KDNP képviselője kiemelte, hogy Magyar Péter pártjával ellentétben a kormány adómentességet és adócsökkentést vezet be.

Máté Patrik
2025. 12. 09. 11:11
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A bértárgyalások eredményeképpen a minimálbér jövőre 11 százalékkal, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik – fogalmazott Hollik István a parlamentben. A KDNP képviselője a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy ez 700 ezer családot érint. Mint jelezte, 2010-hez képest a négyszeresére fog nőni a minimálbér és a garantált bérminimum összege. 

20250922 Budapest Országgyűlés plenáris ülése fotó: Polyák Attila (PA) MW
Fotó: Polyák Attila

Kiemelte, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben háromszor olyan gyorsan növekedett a minimálbér, mint átlagosan az Európai Unióban.

A legnagyobb ellenzéki párt egy hatszáz oldalas megszorítócsomagot készített. Ez egy radikális baloldali megszorítócsomag, amit Bokros Lajos is megirigyelne

– tért ki Hollik István a Tisza Párt gazdasági programjára.

Mint mondta, a tervek szerint a Tisza progresszív jövedelemadót vezetne be, a családi adókedvezményeket visszavágná, eltörölné az állami egészségbiztosítást. Továbbá emelné a társasági adót és megszűnne számos kedvezményes adózási lehetőség. Emellett új adókat is bevezetne, mint amilyen például a vagyonadó, és megemelné egyes termékek áfáját. De a Tisza Párt a kutya- és a macskatartást is megadóztatná.

Ezzel szemben a kormány adómentességet és adócsökkentést vezet be, valamint emeli a minimálbért és a garantált bérminimumot

– tette hozzá.

Válaszában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak Magyarországon. Leszögezte, hogy a kormány elkötelezett a bérnövekedés megvalósításában.

A kormányzati szándék egyértelműen a munkahelyek védelme

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Baloldali megszorítócsomag

Fájdalmas átalakításokat tervez a Tisza a családtámogatási rendszerben

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu