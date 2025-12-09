Orbán ViktorTörökországHarcosok KlubjamigrációTisza

Orbán Viktor: A magyarok tudják, hogy a Tisza megszorítócsomagja valós

„Sikeres török túra. Az energiabiztonságunk megvédve. Az orosz gáz Törökországon keresztül továbbra is megérkezik Magyarországra” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubjának küldött körüzenetében, amelyben szót ejtett Brüsszel új migrációs terveiről is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 10:14
Orbán Viktor körüzenetében tudatta, hogy sikeresek voltak a törökországi tárgyalások, Magyarország energiabiztonsága továbbra is biztosított. Azt is megjegyezte: „a magyarok tudják, hogy a Tisza megszorítócsomagja valós”, illetve arról is szót ejtett, hogy Brüsszel újabb migrációs nyomást próbál gyakorolni hazánkra.

Orbán Viktor három lépésben biztosítja a magyar energiabiztonságot. Fotó: AFP

A miniszterelnök a Harcosok Klubja körüzenetében értékelte törökországi útját

Sikeres török túra. Az energiabiztonságunk megvédve. Az orosz gáz Törökországon keresztül továbbra is megérkezik Magyarországra.

Orbán Viktor ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel ismét nyomást gyakorolna Magyarországra. Úgy fogalmazott: „Vagy átveszed, befogadod a migránsokat a nyugat-európai országokból, vagy még többet fizetsz.” Hozzátette: 

amíg nemzeti kormány vezeti az országot, Magyarország ellenáll minden ilyen kötelezettségnek.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy ma kormányülést tartanak, ahol több, év végi intézkedésről döntenek. Emlékeztetett arra is, hogy januártól a kétgyermekes édesanyák is adómentességet kapnak felmenő rendszerben, befejeződik a családi adókedvezmény megduplázása, februárban pedig megérkezik a hathavi fegyverpénz a rendőröknek és a katonáknak.

Orbán Viktor üzenetében külön kitért arra is:

„a magyarok tudják, hogy a Tisza megszorítócsomagja valós.”

 Üzenetét a közismert mondással zárta: „Hazug embert, sánta kutyát…”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: MW)

               
       
       
       

