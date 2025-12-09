Új migrációs kötelezettségeket írna elő Magyarország számára a brüsszeli döntéshozatal – erre hívta fel a figyelmet a Facebookon közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint Brüsszel újabb migránshullámot szabadítana Magyarországra
Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő Magyarország számára: jövő júliustól vagy migránsokat kellene átvenni más tagállamoktól, vagy fizetni értük – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő szerint ezt a döntést Magyarország nem fogja végrehajtani.
Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen.
– írta a magyar miniszterelnök, hozzátéve:
Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek.
Orbán Viktor a nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy bár Magyarország déli irányból továbbra is védett, az uniós intézkedések miatt Brüsszel jövő júliustól azt írja elő Magyarországnak, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük. Új kihívás jöhet a brüsszeli döntés értelmében.
Orbán Viktor kiemelte:
Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre.
Majd így zárta bejegyzését:
De július messze van. Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány és a migránsmentes Magyarország mellett.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének év végi üzleti eseményén, a magyar vállalkozók napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
