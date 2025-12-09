Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Törökországgal kötött megállapodások révén biztosította, hogy a kritikus energiaforrások folyamatosan elérhetők legyenek az ország számára.
Orbán Viktor három lépésben biztosítja a magyar energiabiztonságot + videó
Orbán Viktor miniszterelnök új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A videóhoz ezt fűzte hozzá: „Három lépésben a magyar energiabiztonságért. Ezzel garantáltuk az Európai Unió legolcsóbb energiaárait és megvédtük a rezsicsökkentést.”
A miniszterelnök a videóban így fogalmazott:
Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankció nem érinti Magyarországot. Megállapodtunk az oroszokkal a múlt héten, hogy ők továbbra is szállítani, adni fogják azt az olajat és gázt, ami Magyarország energiaellátása szempontjából kulcskérdés,
és ma megállapodtam elnök úrral arról, hogy önök, törökök pedig biztosítják az útvonalat, hogy azt el tudjuk juttatni Oroszországból Magyarországra.
A garancia komoly dolog, szükség is lehet rá. Csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gázt hoztunk eddig önökön keresztül Magyarországra
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Az amerikai béketerv szerint Zelenszkijnek fel kell adnia
Ez a terv része.
Andrej Babist kinevezték kormányfőnek
Andrej Babis letette az alkotmány által előírt esküt.
Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából
A külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba.
Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó
Az incidens az állatbemutató végén történt, amikor az idomár éppen ételt tartott a kezében.
