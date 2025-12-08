Orbán ViktorBóka JánosTörökországIsztambulBohár Dániel

Stratégiai szövetség és béketeremtés – Orbán Viktor Törökországban + videó

Bohár Dániel több videót is megosztott a miniszterelnök törökországi látogatása kapcsán. Orbán Viktor a magyar–török kapcsolatok jelentőségéről, a béketeremtésről és a stratégiai partnerség fontosságáról beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 9:22
Stratégiai szövetség és béketeremtés – Orbán Viktor Törökországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bohár Dániel legújabb videóiban Orbán Viktor mai törökországi látogatásáról beszélt. A vele készült interjúban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára Törökország kiemelt stratégiai partner, amely nélkül lehetetlen lenne az energiaellátás, az áruforgalom biztosítása és a migrációs nyomás kezelése. A miniszterelnök kiemelte, hogy a két ország a színfalak mögött gyakran együttműködik a béketeremtés érdekében, és az új világban Magyarországnak fontos, hogy megbízható partnereket és szövetségeseket találjon, mind az intézményi struktúrákon belül, mind azon kívül.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára Törökország kiemelt stratégiai partner
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára Törökország kiemelt stratégiai partner Fotó: AFP

Bohár Dániel az egyik videóhoz azt írta: 

Törökország fontos partnerünk! Ezért vagyunk most Isztambulban!

A felvételen Bóka János nyilatkozott, aki a magyar–török kapcsolatok jelentőségéről beszélt. Bóka János szerint átalakulóban van a világ, amiben Magyarországnak is meg kell találnia a helyét. Hangsúlyozta, hogy Európa jelentősége egyre csökken, ezért fontos feltenni a kérdést: mi a helyünk ebben az új világrendben? 

Kiemelte, hogy Magyarország akkor lehet sikeres, ha barátokat, partnereket és szövetségeseket keres mind azokon az intézményi struktúrákon belül, ahol részt veszünk, mind azon kívül. 

Utalt az Egyesült Államok nemrégiben kiadott új nemzetbiztonsági stratégiájára, amely szerinte kijózanító képet festett Európáról, és rámutatott, hogy fontos látni azt is, mások hogyan gondolkodnak rólunk, nemcsak azt, hogy mi mit gondolunk magunkról. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy 

az Európáról kialakult kép szerint a kontinens nem mindig megbízható szövetséges, sokszor elzárkózik és elszigetelődik, ezért Magyarországnak éppen az ellenkező irányba kell törekednie.

Ami Törökországot illeti, Bóka János kiemelte, hogy az ország a régióban nagyhatalomnak számít, és Magyarország számára stratégiailag kiemelt partner. Ennek több oka van: az energiaellátás biztosítása, az infrastrukturális hálózatokban betöltött fontos szerepe, valamint a regionális biztonság fenntartásában játszott pozitív szerepe. 

Hangsúlyozta, hogy a migrációs nyomás kezelése, az energiaellátás és az áruforgalom fenntartása mind lehetetlen lenne Törökország aktív részvétele nélkül, ezért a magyar érdek az, hogy Törökországgal stratégiai partnerséget alakítsanak ki.

Arra a kérdésre, miért érkezett a magyar kormány ekkora delegációval, Bóka János elmondta, hogy a stratégiai partnerség mély politikai bizalomra épül. A politikai bizalmat pedig úgy lehet kialakítani, ha a kormányzati működés minden területén együttműködési pontokat keresnek, még olyan területeken is, amelyek első ránézésre nem tűnnek magától értetődőnek. Hozzátette, hogy szinte valamennyi tárcánál lehet azonosítani olyan pontokat, ahol előrelépés érhető el és új projekteket lehet indítani, amelyek kölcsönös érdekeken alapulnak.

Bohár Dánielnek a következő videóban Orbán Viktor nyilatkozott a török–magyar csúcs előtt. 

A törökök olyanok, mint mi. Tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek!

Orbán Viktor elmondta, hogy a törökök minden békéltetési kísérletben részt vettek.

Hangsúlyozta, hogy a törökök pontosan úgy látják a helyzetet, mint Magyarország: tudják, hogy a háborúból csak veszíthetnek.

Emiatt Magyarország és Törökország a színfalak mögött gyakran működik együtt a béketeremtés érdekében, és Orbán Viktor szerint valószínű, hogy a mostani találkozón is érdemben tárgyalnak majd erről a kérdésről.

Bohár Dániel szarkasztikusan ezt fűzte a következő videóhoz: „Folytatódik az elszigetelődés!”

A felvételen úgy fogalmazott, hogy folytatódik az elszigetelődés, és kiemelte: Trump és Putyin után ma Erdogan török elnökkel találkozik Orbán Viktor. Hozzátette, hogy azok a liberális médiumok, amelyek ezek után is arról írnak, hogy Magyarország elszigetelődött, valójában mókásak.

Borítókép: Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.