Stratégiai szövetség és béketeremtés – Orbán Viktor Törökországban + videó

Bohár Dániel legújabb videóiban Orbán Viktor mai törökországi látogatásáról beszélt. A vele készült interjúban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára Törökország kiemelt stratégiai partner, amely nélkül lehetetlen lenne az energiaellátás, az áruforgalom biztosítása és a migrációs nyomás kezelése. A miniszterelnök kiemelte, hogy a két ország a színfalak mögött gyakran együttműködik a béketeremtés érdekében, és az új világban Magyarországnak fontos, hogy megbízható partnereket és szövetségeseket találjon, mind az intézményi struktúrákon belül, mind azon kívül.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára Törökország kiemelt stratégiai partner Fotó: AFP

Bohár Dániel az egyik videóhoz azt írta:

Törökország fontos partnerünk! Ezért vagyunk most Isztambulban!

A felvételen Bóka János nyilatkozott, aki a magyar–török kapcsolatok jelentőségéről beszélt. Bóka János szerint átalakulóban van a világ, amiben Magyarországnak is meg kell találnia a helyét. Hangsúlyozta, hogy Európa jelentősége egyre csökken, ezért fontos feltenni a kérdést: mi a helyünk ebben az új világrendben?

Kiemelte, hogy Magyarország akkor lehet sikeres, ha barátokat, partnereket és szövetségeseket keres mind azokon az intézményi struktúrákon belül, ahol részt veszünk, mind azon kívül.

Utalt az Egyesült Államok nemrégiben kiadott új nemzetbiztonsági stratégiájára, amely szerinte kijózanító képet festett Európáról, és rámutatott, hogy fontos látni azt is, mások hogyan gondolkodnak rólunk, nemcsak azt, hogy mi mit gondolunk magunkról. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy

az Európáról kialakult kép szerint a kontinens nem mindig megbízható szövetséges, sokszor elzárkózik és elszigetelődik, ezért Magyarországnak éppen az ellenkező irányba kell törekednie.

Ami Törökországot illeti, Bóka János kiemelte, hogy az ország a régióban nagyhatalomnak számít, és Magyarország számára stratégiailag kiemelt partner. Ennek több oka van: az energiaellátás biztosítása, az infrastrukturális hálózatokban betöltött fontos szerepe, valamint a regionális biztonság fenntartásában játszott pozitív szerepe.

Hangsúlyozta, hogy a migrációs nyomás kezelése, az energiaellátás és az áruforgalom fenntartása mind lehetetlen lenne Törökország aktív részvétele nélkül, ezért a magyar érdek az, hogy Törökországgal stratégiai partnerséget alakítsanak ki.

Arra a kérdésre, miért érkezett a magyar kormány ekkora delegációval, Bóka János elmondta, hogy a stratégiai partnerség mély politikai bizalomra épül. A politikai bizalmat pedig úgy lehet kialakítani, ha a kormányzati működés minden területén együttműködési pontokat keresnek, még olyan területeken is, amelyek első ránézésre nem tűnnek magától értetődőnek. Hozzátette, hogy szinte valamennyi tárcánál lehet azonosítani olyan pontokat, ahol előrelépés érhető el és új projekteket lehet indítani, amelyek kölcsönös érdekeken alapulnak.