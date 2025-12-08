Szijjártó Péter éjszakai üzenete: újabb rekordok és nagy bejelentések előtt az ország

„Ez az éjjel valahogy nem akar elkezdődni…” – írta friss bejegyzésében Szijjártó Péter a Facebook-oldalán, majd hozzátette: „Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról.”

Szijjártó Péter is Isztambulba utazik Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A külügyminiszter utalása szerint jelentős gazdasági bejelentések várhatóak a magyar–török együttműködés területén, különösen a kétoldalú kereskedelem újabb csúcsára, a légi összeköttetések bővítésére és az energiaellátás biztonságát érintő földgáztranzitra vonatkozóan.