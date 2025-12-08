Szijjártó PéterkülügyminiszterIsztambulenergetikakereskedelem

Szijjártó Péter éjszakai üzenete: újabb rekordok és nagy bejelentések előtt az ország

Újabb gazdasági áttörések körvonalazódnak a magyar–török kapcsolatokban: Szijjártó Péter éjszakai Facebook-bejegyzése szerint fontos bejelentések várhatóak: légi járat és stratégiai jelentőségű földgáztranzit-megállapodás is napirendre kerül Isztambulban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:22
Újabb gazdasági áttörések körvonalazódnak a magyar–török kapcsolatokban
Újabb gazdasági áttörések körvonalazódnak a magyar–török kapcsolatokban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez az éjjel valahogy nem akar elkezdődni…” – írta friss bejegyzésében Szijjártó Péter a Facebook-oldalán, majd hozzátette: „Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról.”

Szijjártó Péter is Isztambulba utazik
Szijjártó Péter is Isztambulba utazik Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A külügyminiszter utalása szerint jelentős gazdasági bejelentések várhatóak a magyar–török együttműködés területén, különösen a kétoldalú kereskedelem újabb csúcsára, a légi összeköttetések bővítésére és az energiaellátás biztonságát érintő földgáztranzitra vonatkozóan.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások várhatók. 

A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése.

Az elmúlt években Ankara és Budapest kapcsolata látványosan erősödött, különösen az energetika és a kereskedelem területén, és a mostani egyeztetések újabb mérföldkövet jelenthetnek a két ország együttműködésében.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekbaloldal

Tűzfal a német demokrácia ellen

Vida Ákos avatarja

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu