Menczer Tamás: Magyar Péternek a választások után kell majd igazán pszichológus + videó

„Mikor kell majd igazán pszichológus Magyar Péternek? Áprilisban!” – jegyezte meg Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki közösségi oldalán reagált arra a kérdésre, mi várhat Magyar Péterre abban az esetben, ha a kormánypártok megnyerik az áprilisi országgyűlési választást. A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter teljesen elszigetelődne, politikai szövetségesei elfordulnának tőle, és támogatói is eltűnnének.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Menczer Tamás úgy látja, hogy Magyar Péternek nincsenek valódi szövetségesei, és azok a politikustársai, akik jelenleg mellette állnak, a vereség után gyorsan hátat fordítanának neki.

„Bódis Kriszta még ír egy pár Csipke Józsikát, visszafogadja a budapesti liberális értelmiség, Ruszin-Szendi Romulusz csak annyit fog érteni az egészből, hogy nem kapta meg azt, amit neki ígértek, ideges lesz és fegyvere van – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Szerint

a baloldali és balliberális sajtó is bűnbakká tenné Magyar Pétert, míg jelenlegi támogatói elengednék a kezét.

A kommunikációs igazgató szerint a szavazók egy része sem elkötelezett Magyar Péter személye mellett, hanem pusztán alternatíva hiányában támogatja, így egy választási kudarc után ez a bázis is eltűnne. Menczer Tamás azt is felvetette, hogy korábbi politikai szövetségesei később akár politikailag is megpróbálnák ellehetetleníteni őt.

Ott fog maradni tök egyedül, na, akkor kell majd a pszichológus, hogy a tébolyt segítsen kordában tartani

– állapította meg Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)