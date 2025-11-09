Magyar PéterlmbtqBódis Kriszta

Magyar Péter egyre radikálisabban támogatja az LMBTQ-propagandát

Az Ellenpont szerint Magyar Péter mára az új baloldal jelöltjévé vált: a Tisza Párt politikájában a megszorítások ígérete, az ukrán- és Brüsszel-pártiság, az illegális migránsok védelme, valamint az LMBTQ-propaganda támogatása is egyértelműen megjelent. A lap részletesen bemutatja, hogyan vált meghatározóvá a gender- és LMBTQ-lobbi a Tiszában, és miként lett Magyar Péter tanácsadója, Bódis Kriszta – az LMBTQ-témák ismert képviselője – a politikus körüli befolyási viták központi szereplője.

2025. 11. 09.
Fotó: Facebook
Magyar Péter lett az új baloldal jelöltje a jövő évi választásra. Ezt bizonyítja, hogy a Tisza Párt politikájában az új baloldal mind az öt ismérve megjelent. Ezek: a megszorítások bevezetése, a túlzott ukránpártiság, a túlzott Brüsszel-pártiság, az illegális migránsok védelme és a LMBTQ-propaganda támogatása – állapította meg az Ellenpont, bemutatva, hogy a gender-és LMBTQ-lobbi hogyan erősödött meg a Tiszában, és hogyan szerzett Bódis Kriszta személyén keresztül befolyást Magyar Péter felett.

Bódis Kriszta a Tisza LMBTQ-felelőse. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A portál emlékeztet: 2024-ben a 444.hu kérdésére Magyar Péter arról beszélt, hogy támogatja az azonos nemű párok örökbefogadását. A politikus úgy fogalmazott:

Ha azt kérdezi tőlem, hogy egy gyerek hol van jobb helyen: egy negyvenfős átmeneti befogadóállomáson, ahol soha senki nem mesél neki esténként vagy egy azonos nemű párnál, akkor biztosan azt mondom, hogy a második.

Nyilatkozata akkor több oldalon is visszhangot váltott ki: egyesek társadalmi érzékenységét méltatták, mások baloldali álláspontként értékelték azt az örökbefogadási kérdésben.

 

Magyar Péter álláspontja a pride-ról

Magyar Péter pride-dal kapcsolatos megszólalásai is változatos reakciókat hoztak. Kezdetben nem foglalt egyértelműen állást a rendezvény mellett, később azonban hangsúlyozta, hogy mindenkinek biztosítani kell a gyülekezési jog szabadságát. A nyári Pride-felvonulást követően már a rendezvényről készült fotókat is megosztotta, ami miatt

egyes kommentátorok politikai számítást, mások nyitottságot láttak a viselkedésében.

A Tisza Párt szimpatizánsi csoportjaiban több pride-ot támogató bejegyzés is megjelent, ami arra utal, hogy a rendezvényhez pozitívan viszonyuló hangok a párt környezetében is erősek voltak.

Forrás:  Facebook/Újpest Izzó Tisza-sziget

 Az Újpesti „Izzó” Tisza-sziget Facebook-csoport bejegyzésében feltették a kérdést: „Nemi identitás? Nálunk nem akadály.”

 

Magyar tanácsadói és az LMBTQ-mozgalomhoz kötődő viták

Figyelmet kapott Magyar Péter egyik tanácsadója, Bódis Kriszta is, aki régóta ismert az LMBTQ-témák iránti érzékenyítés és művészeti feldolgozás területén. Bódis korábban megírta a Csipke Józsika című mesét, amelyben az azonos nemű szerelem elfogadása is megjelenik, és ajánlást írt a Meseország mindenkié című kiadványhoz is. Egy 2021-es interjúban úgy fogalmazott, hogy a Falusi románc című filmjével teremtették meg az LMBTQ-lobbit, amelyet ő a politikai érdekérvényesítés természetes eszközeként értelmezett.

A tanácsadó körül emiatt többször is vita alakult ki. Magyar Péter nyilvánosan kiállt mellette.

Támogatói a nyitottság, tolerancia és emberi méltóság melletti kiállásként látták megszólalásait. Bírálói viszont következetlenséget és politikai kommunikációs taktikát vetettek a szemére, különösen a pride-hoz és az örökbefogadáshoz való hozzáállásban.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász például azt vetette fel, hogy Magyar Péter miért nem reagált érdemben más, a közéletben felmerült LMBTQ-ügyekre, például a Bese-esetre, és hogy Gyurcsány Ferenc zsarolhatja a politikust.

 

 

