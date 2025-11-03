Kiderült, mikor kell majd pszichológus Magyar Péternek + videó

– Mi fog akkor történni, amikor győztünk áprilisban? Az fog történni, hogy Magyar Péter mindent elveszít – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett videóban Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott:

Mikor kell majd igazán pszichológus Magyar Péternek? Áprilisban!

Menczer szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt vezetője mindenét el fogja veszíteni:

„– Mi fog akkor történni, amikor győztünk áprilisban? Az fog történni, hogy Magyar Péter mindent elveszít. Ugye, nincs családja. Azok a politikustársai, akik most még mellette vannak, szét fognak spriccelni minden irányba, és ott fogják hagyni.”

A kormánypárti politikus részletesen beszélt arról is, hogy hogyan látja a Tisza Párt belső viszonyait. Úgy fogalmazott:

– Bódis Kriszta még ír pár Csipke Józsikát, a budapesti liberális értelmiség visszafogadja, Ruszin csak annyit fog érteni az egészből, hogy nem kapta meg, amit ígértek, ideges lesz és fegyvere van. Ezek mind ott fogják hagyni. Jó, marad neki Tarr Zoltán, tehát ennyi.

Menczer szerint Magyar Péter teljesen magára marad, és elveszíti mindazokat, akik most még körülötte állnak.

– Nem lesz családja, nincsenek szövetségesei. A főnökei, a gazdái azonnal el fogják engedni a kezét. A balliberális sajtó, amely most támogatja, rögtön bűnbaknak fogja kikiáltani.

Azt is hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt támogatói sem elkötelezettek:

„– A szavazók is el fognak tűnni, mintha sosem lettek volna. Őt nagyon nem szeretik, csak nincs más, ezért állnak most mögötte.”

A Fidesz kommunikációs igazgatója azzal zárta a gondolatmenetét, hogy a választási vereség után Magyar Pétert saját szövetségesei is „ki akarják majd csinálni”:

– A mostani gazdái meg politikustársai azt fogják látni, hogy ezzel sem tudtak nyerni, ráadásul a nyakukon maradt egy Gyurcsánynál is nagyobb probléma. Ott fog maradni tök egyedül – na akkor kell majd a pszichológus, hogy a tébolyt kordában tartsa

– jelentette ki.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)