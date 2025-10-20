Bódis Kriszta nagyon durván lejáratta Magyar Pétert Fiala műsorában

Magyar Péter rendesen befürdött az embereivel. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel grasszált különböző lakossági fórumokon, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy majd a választás után fogják csak a feketelevest a magyarokra borítani, addig lapítani kell, Kulja Andrással pedig gyakorlatilag felmosta a padlót Takács Péter államtitkár egy tévévitában.
További Poszt-trauma híreink
Most pedig az egyik bizalmi embere, Bódis Kriszta járatta le a Tisza párt elnökét Fiala János műsorában:
Bódis: Megkérdeztem tőle az első beszélgetés után, hogy hogy érezte magát. Azt mondta, úgy, mint egy pszichológusnál. Nem tudom, hogy ez dicséret-e.
Fiala: Egyébként jár pszichológushoz? Vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm hozzá?
Bódis: Szerintem nem eleget.
További Poszt-trauma híreink
Nem semmi.
Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. Megjelenése nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipke Józsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmondott korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik.
További Poszt-trauma híreink
A harcos genderaktivistának Magyar Péter a sajtóhírek szerint komoly szerepet szán. Azonban Bódis a mostani megszólalásával nagyon durván keresztbe tett a főnökének, hiszen az interjúban gyakorlatilag ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt: erőszakos viselkedése, agresszivitása, kivagyisága és kóros hazudozása kóros elváltozásra utal.
További Poszt-trauma híreink
Erre szokták mondani, hogy akinek ilyen barátai vannak, annak nincs szüksége ellenségre.
Borítókép: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Csinálják a fesztivált
Köpönyeggel a migránsválság ellen
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!
Fidesz-előny a kampánystartnál
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek
Gréczy kifakadt, borította a bilit.
Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera
Magyar Péter-rajongók egymás közt.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó
Egy vonat, egy döntés és semmi sem lesz többé ugyanaz.
Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába
A zenész is kezd kifarolni mellőle.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.