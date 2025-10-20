idezojelek
Poszt-trauma

Bódis Kriszta nagyon durván lejáratta Magyar Pétert Fiala műsorában

Leleplező mondatok.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterTarr ZoltánKulja AndrásBódisagresszivitásFiala János 2025. 10. 20. 5:15

Magyar Péter rendesen befürdött az embereivel. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel grasszált különböző lakossági fórumokon, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy majd a választás után fogják csak a feketelevest a magyarokra borítani, addig lapítani kell, Kulja Andrással pedig gyakorlatilag felmosta a padlót Takács Péter államtitkár egy tévévitában. 

Magyar Péter, Bódis Kriszta
Magyar Péter - (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Most pedig az egyik bizalmi embere, Bódis Kriszta járatta le a Tisza párt elnökét Fiala János műsorában:

Bódis: Megkérdeztem tőle az első beszélgetés után, hogy hogy érezte magát. Azt mondta, úgy, mint egy pszichológusnál. Nem tudom, hogy ez dicséret-e. 

Fiala: Egyébként jár pszichológushoz? Vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm hozzá?

Bódis: Szerintem nem eleget.

Nem semmi.

Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. Megjelenése nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipke Józsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmondott korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik.

A harcos genderaktivistának Magyar Péter a sajtóhírek szerint komoly szerepet szán. Azonban Bódis a mostani megszólalásával nagyon durván keresztbe tett a főnökének, hiszen az interjúban gyakorlatilag ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt: erőszakos viselkedése, agresszivitása, kivagyisága és kóros hazudozása kóros elváltozásra utal.

Erre szokták mondani, hogy akinek ilyen barátai vannak, annak nincs szüksége ellenségre.

Borítókép: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

