Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Pedig nem kellene megszeppennünk, hiszen New Yorkban számos magyar vonatkozású témával találkozhatunk, ami joggal tölthet el minket büszkeséggel. A két oroszlán által őrzött, méltán híres könyvtárban, a Public Libraryban impozáns helyen található Munkácsy Mihály 1887-ben készült Milton festménye és a művész mellszobra, amit naponta több ezer ember csodál meg.

Munkácsy mellszobra és festménye New York-i Public Libraryban. Fotó: A szerző felvétele

De mind a Metropolitan Művészeti Múzeumban, mind a Guggenheim és a Modern Művészeti Múzeumban is megtalálhatók a Kossuth-díjas művész, Reigl Judit alkotásai. Az utóbbiban a világhírű Jackson Pollock nagy méretű alkotása mellett főhelyen található a magyar festőművész alkotása.

Reigl Judit alkotása a MOMA-ban. Fotó: A szerző felvétele

Félix természetesen meglátogatta a Trump Towert is, ahol az élete egyik legnagyobb és egyben legszívmelengetőbb élménye érte. Az épület mind kívülről, mind belülről fényűző. Volt itt minden, ami Trumphoz köthető, a nevével fémjelzett pizzán és édességen át egészen a hatalmas, minden igényt kielégítő ajándékboltig, ahol természetesen ki volt függesztve az elnök híres 10 pontja.

Trump híres 10 pontja. Fotó: A szerző felvétele

A hírlapíró éppen azt olvasta, amikor mellélépett egy férfi, aki magyarul köszöntötte. Félix elkezdett beszélgetni az idős úrral, kiderült, hogy minden napját a Magyar Nemzet böngészésével kezdi, hatalmas Trump- és Orbán-rajongó a feleségével együtt. Ötven éve élnek kint New Yorkban, rendszeresen járnak haza Magyarországra, főként 20210 óta, amióta Orbán Viktor a miniszterelnök.