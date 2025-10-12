idezojelek
Poszt-trauma

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

Felhévizy New Yorkban töltötte az elmúlt hetet. Gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy elutazott a tengerentúlra. Azt túlzás állítani, hogy kipihente az egész évi fáradalmait, mert a nyakába vette a hatalmas metropoliszt, és végigjárta az összes fontos nevezetességet az Empire State Buildingtől, a One World Observatoryn át, egészen a Szabadság-szoborig. 

Orbán Viktor, New York
A Szabadság-szobor. Fotó: A szerző felvétele

Magyarként ebben a nagyvárosban, a hatalmas felhőkarcolók között sétálgatva egy kicsit elesettnek érzi magát az ember, annak ellenére, hogy a sok film, sorozat, amit hétről hétre látunk, olyan érzést kölcsönöz, mintha már többször jártunk volna már ezeken az utcákon. 

Pedig nem kellene megszeppennünk, hiszen New Yorkban számos magyar vonatkozású témával találkozhatunk, ami joggal tölthet el minket büszkeséggel. A két oroszlán által őrzött, méltán híres könyvtárban, a Public Libraryban impozáns helyen található Munkácsy Mihály 1887-ben készült Milton festménye és a művész mellszobra, amit naponta több ezer ember csodál meg. 

Orbán Viktor, Munkácsy
Munkácsy mellszobra és festménye New York-i Public Libraryban. Fotó: A szerző felvétele

De mind a Metropolitan Művészeti Múzeumban, mind a Guggenheim és a Modern Művészeti Múzeumban is megtalálhatók a Kossuth-díjas művész, Reigl Judit alkotásai. Az utóbbiban a világhírű Jackson Pollock nagy méretű alkotása mellett főhelyen található a magyar festőművész alkotása.

Orbán Viktor, Reigl Judit, New York
Reigl Judit alkotása a MOMA-ban. Fotó: A szerző felvétele

Félix természetesen meglátogatta a Trump Towert is, ahol az élete egyik legnagyobb és egyben legszívmelengetőbb élménye érte. Az épület mind kívülről, mind belülről fényűző. Volt itt minden, ami Trumphoz köthető, a nevével fémjelzett pizzán és édességen át egészen a hatalmas, minden igényt kielégítő ajándékboltig, ahol természetesen ki volt függesztve az elnök híres 10 pontja.

Trump híres 10 pontja. Fotó: A szerző felvétele

A hírlapíró éppen azt olvasta, amikor mellélépett egy férfi, aki magyarul köszöntötte. Félix elkezdett beszélgetni az idős úrral, kiderült, hogy minden napját a Magyar Nemzet böngészésével kezdi, hatalmas Trump- és Orbán-rajongó a feleségével együtt. Ötven éve élnek kint New Yorkban, rendszeresen járnak haza Magyarországra, főként 20210 óta, amióta Orbán Viktor a miniszterelnök. 

Félix találkozott egy ízig-vérig magyar emberrel, aki nagyon büszke a hazájára és arra, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Maradéktalanul egyetért a kormány hármas céljával, a migráció, a gender és a háború elleni küzdelemmel, és természetesen az orbáni családpolitikával is.

A Trump Tower homlokzata. Fotó: A szerző felvétele

Felhévizy nagyon boldog volt, hogy a sok baloldali, rosszindulatú vélemény helyett, akik azt szajkózzák folyton, hogy szégyenkezniük kell külföldön, pusztán azért, mert ez a fránya kormány van hazánkban, most szembesült azzal, hogy nagyon is büszke sok ember még New Yorkban is arra az előremutató politikára, amit Orbán Viktor képvisel. 

A jó hangulatú beszélgetést követően Félix nagy meglepetésére, az amerikai, magyar házaspár meghívta őt és kísérőjét a saját házukba, vacsorára. Ahol megkoronázva a csodás estét, egy pohár bikavér mellett megvitatták Magyarország és a világ helyzetét.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

