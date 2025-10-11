idezojelek
Poszt-trauma

Varga Judit miatt kikészült Magyar Péter, és az egész sleppje pániküzemmódba kapcsolt

Féltik Petikét a cimborái.

Török GáborVarga JuditjobboldalMagyar Péter 2025. 10. 11.

Varga Judit esetleges visszatérése a politikai életbe ismét tematizálja a közéletet. A kormány képviselői hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljenek a visszatéréséről – árulta el Varga Judit visszatérése kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a Kormányinfón

Török Gábor - (FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR)

Az egykori igazságügyi tárcavezető visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon, Orbán Viktor még azt is mondta, Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

A baloldal teljesen kikészült a puszta hír hallatán, azonnal pániküzemmódba kapcsoltak. Azért reszketnek ennyire, mert Magyar Péter is nagyon retteg tőle.  

A 24.hu Törökülés című podcastjében Török Gábor is elvégezte a rá képletesen kiosztott feladatot, átlátszó módon próbálta védeni Magyar Pétert, kevés sikerrel.

„Milyen szerep az, hogy valakinek az a feladata, hogy belemásszon Magyar Péter elméjébe és felrobbantsa?” – felelte a magát függetlennek és objektívnek feltüntető politikai elemző arra a kérdésre, nem lenne-e értelme a Fidesznek és Varga Juditnak ezzel a pszichológiai játszmával kísérletezni a kampányban.

 Tisztán látszik, úgy félnek Varga Judittól, mint az ördög tömjénfüsttől. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy visszatér-e az egykori igazságügyi miniszter, de ahogy azt Pilhál Tamás kollégám írta korábban, az biztos, hogy Magyar Péter kézremegésének nem tenne jót.

Már csak ezért is érdemes lenne meglépni.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Grazmel-Photography)

