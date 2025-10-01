Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

A BMW vezérigazgatója porrá zúzta a tiszás közgazdász hazugságkampányát

Az ellenzéki véleményformálók, köztük a Tisza Párt környékén felbukkanó régi baloldali szakértők évek óta sulykolt toposzát zúzta porrá az egyik legnagyobb német autógyártó cég vezetője a napokban tett nyilatkozatával. A BMW-konszern vezérigazgatója a német Focus című lapban dicsérte a múlt pénteken hivatalosan megnyitott debreceni gyárat, amelyet a globális gyártási hálózat úttörőjének nevezett. Mindez ellentmond a Tisza szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita hamis állításainak arról, hogy nem érkeznek nyugati befektetők Magyarországra.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 7:50
Oliver Zipse, a BMW-konszern vezérigazgatója a német portálnak úgy mutatta be a debreceni új autógyárat, mint a bajor cégcsoport legkorszerűbb egységét.

– A globális gyártási hálózatunk úttörője a most megnyitott magyarországi üzem – fogalmazott Zipse. A gyárat kifejezetten elektromos autók előállítására tervezték, számos innovatív rendszerére és eljárására új szabadalmakat jelentettek be. A debreceni létesítmény központi szerepet játszik a BMW Group elektromobilitásra irányuló stratégiai orientációjában. A gyártóüzem a BMW szerint a normál üzemmenetben kizárólag megújuló forrásból származó villamos energiával működik, és teljes mértékben fosszilis energiahordozók nélkül üzemel. Zipse a debreceni nyitóünnepségen kiemelte: a cég számára a magyarországi gyár megnyitása egyben erős jelzés is a tekintetben, hogy a vállalat bővíteni kívánja a jelenlétét a kontinensen, és meg kívánja erősíteni elkötelezettségét Európa – mint erős és versenyképes ipari helyszín – iránt. A világ öt BMW-telephelye közül a debreceni gyár az első, amely megkezdi a hatodik generációs, hengeres cellákkal ellátott akkumulátorok összeszerelését.

A német cégvezető értékelése impozáns képet nyújt a magyarországi befektetői környezetről, amit a baloldali megmondóemberek minden fórumon igyekeznek a lehető legsötétebben lefesteni. 

Ezt teszi régóta a Tisza szigetek állandó előadója, Petschnig Mária Zita is, aki egy héttel ezelőtt Juhász Péter egykori botránypolitikus, újabban ellenzéki „influenszer” podcast műsorában arról beszélt: azért küzdöttek a közgazdászok 1990 előtt, hogy a verseny épüljön be a gazdaságba, és hogy ne avatkozzon be az állam. A tiszás közgazdász az extraprofitadót is bírálta, és kijelentette, hogy a fejlett gazdaságok befektetői azért nem jönnek Magyarországra, mert itt bármi megtörténhet. – És teljesen igazuk van – tette hozzá a baloldali politológus, Kéri László felesége.
 

A videóban 40:17-től: 

Néhány perccel később a beszélgetésben Petschnig ismét hangsúlyozta a külső vállalkozói bizalom fontosságát. Szerinte nem jönnek a nyugati befektetők, így csak dél-koreai és kínai befektetések voltak az elmúlt években. (Ez a rész pedig a videóban 56:54-től látható.)

A BMW-vezér nyilatkozata és önmagában az a tény, hogy Debrecenben nyitotta meg a német nagyvállalat a legkorszerűbb üzemét, nyilvánvalóvá teszi, hogy Magyar Péterék markáns támogatója valótlanságokat állít, és egyetlen célja van, az Orbán-kormány megbuktatása.

 

