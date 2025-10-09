Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Eddig ugyanis fikcióról és fiktív miniszterelnökről kamuzott.

„(…) Én ezt tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. (…) az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat vagy mond dolgokat. (…)”

Emlékezetes, hogy a miniszterelnök kivégzésére utaló színpadi jelenete nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és Orbán Viktor is üzent.