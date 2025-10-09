Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Majoros Péter, az ózdi rapper ezúttal a Story magazin podcastjében magyarázta a bizonyítványát. Ahol vesztére, egy mondattal beismerte, hogy bizony Orbán Viktor volt az, akinek a botrányos színpadi performanszában imitálta a lelövését.
Eddig ugyanis fikcióról és fiktív miniszterelnökről kamuzott.
„(…) Én ezt tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. (…) az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat vagy mond dolgokat. (…)”
Emlékezetes, hogy a miniszterelnök kivégzésére utaló színpadi jelenete nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és Orbán Viktor is üzent.
Ma már finomítaná a botrányt, de hiába, az már csúnyán ráégett:
„(…) Ez a politikai oldalról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, azokat abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. (…)”
Persze, persze Majka, túlgondoljuk.
A rapper szerint ő olyan típus, aki mindig ellenzékből kell, hogy elmondja a véleményét. Ha ez igaz, akkor hogy fordulhat elő az, hogy eddig még soha nem hallottunk tőle Karácsony Gergelyről szóló dalt, amiben bírálja a főpolgármester vagy éppen a vele együtt szavazó Tisza-frakció intézkedéseit. Mert ugye akkor ott is kellene az a beharangozott ellenzéki vélemény.
Ja, hogy az más? Ennyit a hitelességről.
Borítókép: Majka korábban, a Partizán egyik műsorában (Forrás: YouTube/Képernyőkép)
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.
Bayer Zsolt: Antik jellemek
Ismerjük ezt az emberi minőséget.
Az ellenzék magyargyűlölete
Mártírból is csak Juhász Péter jutott
Jerikó falai
Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”
Orbánék győztek, Pottyondy rájött, nincs kormányváltó hangulat, Magyar Péternek meszeltek
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek
Kezdődik a tánc.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Hadházy kiütheti a nyeregből Magyar Pétert, egy dologban már most veri
Ragadós a hülyeség.
