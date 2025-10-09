idezojelek
Poszt-trauma

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Majoros PéterrapperDopemanOrbán ViktorMajka 2025. 10. 09. 5:18

Majoros Péter, az ózdi rapper ezúttal a Story magazin podcastjében magyarázta a bizonyítványát. Ahol vesztére, egy mondattal beismerte, hogy bizony Orbán Viktor volt az, akinek a botrányos színpadi performanszában imitálta a lelövését. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Majka
Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)

Eddig ugyanis fikcióról és fiktív miniszterelnökről kamuzott.

„(…) Én ezt tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. (…) az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat vagy mond dolgokat. (…)”

Emlékezetes, hogy a miniszterelnök kivégzésére utaló színpadi jelenete nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és Orbán Viktor is üzent.

Ma már finomítaná a botrányt, de hiába, az már csúnyán ráégett:

„(…) Ez a politikai oldalról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, azokat abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. (…)”

Persze, persze Majka, túlgondoljuk.

A rapper szerint ő olyan típus, aki mindig ellenzékből kell, hogy elmondja a véleményét. Ha ez igaz, akkor hogy fordulhat elő az, hogy eddig még soha nem hallottunk tőle Karácsony Gergelyről szóló dalt, amiben bírálja a főpolgármester vagy éppen a vele együtt szavazó Tisza-frakció intézkedéseit. Mert ugye akkor ott is kellene az a beharangozott ellenzéki vélemény.

Ja, hogy az más?  Ennyit a hitelességről.

Borítókép: Majka korábban, a Partizán egyik műsorában (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekdisney

A kritikusok gyűlölik, a rajongók imádni fogják a Disney legújabb látványfilmjét

Dani Áron avatarja

A Tron: Ares szerint sem a technológiától kell félni, hanem a felhasználóktól

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu