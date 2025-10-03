idezojelek
Poszt-trauma

A magyarok nagyon durván beárazták Ruszin-Szendit, mattot kapott Magyar Péter főembere

A nagy hátraarc.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Ruszin-Szendi Romulusznézőpont intézetTisza PártMagyar Péter 2025. 10. 03. 5:45

Hatalmas a botrány a Tisza Párt főembere körül. Joggal foghatja a fejét a fegyverbotrányba keveredett Ruszin-Szendi Romulusz, aki a kiszivárgott felvételek szerint több nyilvános fórumon is töltött lőfegyverrel jelent meg az emberek között. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Ruszin-Szendi
Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez nagyon aggasztó és félelemkeltő Fotó: Hatlaczki Balázs

Vele kapcsolatban ugyanis már nemcsak szabálysértés, hanem bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Magyar Péter honvédelmi szakértőjét az sem érdekelte, hogy idősek és gyerekek is voltak a különböző tiszás gyűléseken.

Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez nagyon aggasztó és félelemkeltő, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. 

Egy alkalommal egyenesen arról beszélt

– Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: – Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

A nyáron ez az agresszív, erőszakos habitus konkrétan meg is jelent. Kötcsén Ruszin-Szendi kézzel és testtel is arrébb lökte Móna Márkot, amikor a Mandiner újságírója a Tisza adóterveiről kérdezte őt.

A fegyverviselés ügyében szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.

A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.

A magyarok többsége támogatja, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. 

Magyar Péter, Ruszin-Szendi
 

A Nézőpont Intézet friss kutatása arra is kitért, hogy a választókorúak közel kétharmada elutasítja, hogy a politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak.

Magyar Péter, Ruszin-Szendi
 

Ez a felmérés is bizonyítja, hogy ezek a botrányos, félelemkeltő esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a most megjelent kutatásból pedig kiderült az is, hogy a magyar emberek nagyon csúnyán beárazták Ruszin-Szendit, és ezáltal jókora pofont lekevertek Magyar Péternek is.

Ugyanis a gyűlölet nem pálya!

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu