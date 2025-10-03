A magyarok nagyon durván beárazták Ruszin-Szendit, mattot kapott Magyar Péter főembere

Hatalmas a botrány a Tisza Párt főembere körül. Joggal foghatja a fejét a fegyverbotrányba keveredett Ruszin-Szendi Romulusz, aki a kiszivárgott felvételek szerint több nyilvános fórumon is töltött lőfegyverrel jelent meg az emberek között.
Vele kapcsolatban ugyanis már nemcsak szabálysértés, hanem bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Magyar Péter honvédelmi szakértőjét az sem érdekelte, hogy idősek és gyerekek is voltak a különböző tiszás gyűléseken.
Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez nagyon aggasztó és félelemkeltő, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.
Egy alkalommal egyenesen arról beszélt:
– Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: – Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!
A nyáron ez az agresszív, erőszakos habitus konkrétan meg is jelent. Kötcsén Ruszin-Szendi kézzel és testtel is arrébb lökte Móna Márkot, amikor a Mandiner újságírója a Tisza adóterveiről kérdezte őt.
A fegyverviselés ügyében szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.
A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.
A magyarok többsége támogatja, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg.
A Nézőpont Intézet friss kutatása arra is kitért, hogy a választókorúak közel kétharmada elutasítja, hogy a politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak.
Ez a felmérés is bizonyítja, hogy ezek a botrányos, félelemkeltő esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a most megjelent kutatásból pedig kiderült az is, hogy a magyar emberek nagyon csúnyán beárazták Ruszin-Szendit, és ezáltal jókora pofont lekevertek Magyar Péternek is.
Ugyanis a gyűlölet nem pálya!
Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
