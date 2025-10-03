A magyarok nagyon durván beárazták Ruszin-Szendit, mattot kapott Magyar Péter főembere

Vele kapcsolatban ugyanis már nemcsak szabálysértés, hanem bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Magyar Péter honvédelmi szakértőjét az sem érdekelte, hogy idősek és gyerekek is voltak a különböző tiszás gyűléseken.

Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez nagyon aggasztó és félelemkeltő, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.

Egy alkalommal egyenesen arról beszélt:

– Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.