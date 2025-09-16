Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Zavaros magyarázkodással és hazugsággal menekül Ruszin-Szendi Romulusz a fegyveres botránya elől

Magyar Péter katonája összevissza beszél.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 18:28
Lőfegyverrel való visszaélés bűntett gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál Tényi István, miután hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz vélhetően egy kézifegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényen. A Tisza Párt honvédelmi szakértője most megtörte a csendet, ám érdemi reakció helyett zavaros és kínos magyarázkodásba kezdett. Először azt írta, joga van hozzá, aztán pedig leszögezte, hogy egy ideje már nem hord magánál önvédelmi eszközt, mert megvédik őt a Tisza Párt – Magyar Péter szerint nem létező – testőrei.

Csakhogy a nyilvánosságra került felvételek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Jól látható a videókon és a fotókon is, hogy egy lőfegyverhez hasonlító tárgyat hordott a zakója alatt. 

 

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta a tiszás fegyverbotrány kapcsán: „35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént.” Leszögezte, hogy fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben.

A saját oldalán végtelen álságosan szívecskéket mutogató Ruszin-Szendi Romulusz immár fegyverrel az oldalán sétál be a Tisza Párt lakossági fórumára. De tényleg, van még lejjebb? Van még hova süllyednie ezeknek az embereknek?

– tette fel a kérdést Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte. 

Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. 

A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.

