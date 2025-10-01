Nagyon jó hír érkezett a magyar gazdaságról

Az új rendelések mennyisége index 5,2 százalékponttal nőtt, bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 1,8 százalékponttal magasabb az előző hónap értékéhez képest, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. A foglalkoztatás indexe ismét 50,0 pont alatt áll, az indexérték 0,7 százalékponttal csökkent. A szállítási átfutási idő index szintén 50,0 alatt áll, értéke 5,1 százalékponttal emelkedett ebben a hónapban.

A vásárolt készletek index értéke 3,5 százalékponttal nőtt, ezzel továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 2,3 százalékponttal, az exporté 3,1 százalékponttal nőtt, az exportindex és az importindex is 50,0 alatt áll.

A beszerzési árak csökkentek, az index értéke 1,8 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest, az indexérték összességében az árak enyhe csökkenését jelzi.

A beszerzési mennyiség indexe 3,9 ponttal nőtt, ezzel az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 6,2 százalékponttal nőtt, értéke a készletszint emelkedésére utal – közölte az MLBKT.

