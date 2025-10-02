Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártfegyverbotrányMagyar Péter

Nagyobb bajba kerülhet a fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz, mint gondolná

Joggal foghatja a fejét a fegyverbotrányba keveredett Ruszin-Szendi Romulusz, aki a kiszivárgott felvételek szerint több nyilvános fórumon is töltött lőfegyverrel jelent meg az emberek között. Vele kapcsolatban ugyanis már nemcsak szabálysértés, hanem bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Magyar Péter honvédelmi szakértőjét az sem érdekelte, hogy idősek és gyerekek is voltak a különböző tiszás gyűléseken.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 5:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW

Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen. Mindezekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, de választ egyelőre nem kaptunk.

Lefoglalták a fegyverét

A fegyverbotrány előzménye, hogy egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal (mint azóta kiderült, hogy kézifegyverrel) ment a Tisza Párt ottani, májusi rendezvényére. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.

Többször fegyverrel ment az emberek közé

Sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. Emiatt is a hatóságokhoz fordult a miniszteri biztos. A ferencvárosival együtt tehát már a felvételek szerint Ruszin-Szendi három alkalommal járt-kelt fegyverrel az emberek között. Magyar bizalmasa más esetben sem zavartatta magát, hiszen civilek, idősek és gyerekek közé egyaránt csőre töltött fegyverrel ment.

Gyűlölet van benne

Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez elsősorban amiatt tűnik súlyosnak, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. 

Egy alkalommal egyenesen arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

De Ruszin-Szendi volt az is, egy reggeli rádióműsorban arról beszélt, hogy amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.

„Szuper amatőr, égő, kompromittáló”

Sok helyről ítélték el, hogy Magyar Péter embere fegyverrel járkált civilek között. – Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye a katonatársadalomra nézve is „égő, kompromittáló” – erről beszélt a Magyar Nemzet elemző podcastjében Pintér Ferenc alezredes, aki nagyon jól ismeri a volt vezérkari főnököt, a honvédségnél egy időben a helyettese volt.

Nem kímélte a volt vezérkari főnököt a baloldalhoz sorolható ügyvéd, Magyar György sem. – Vagy arra hivatkozik, hogy már eleget idegesítették őt az újságírók, azt nem lőtte fejbe, azt csak lelökte, egyik sétálás közepette. Rendes tőle… – mondta erős gúnnyal Magyar György ügyvéd a Klikk TV egyik adásában, megjegyezve, hogy Ruszin-Szendi szerinte szuperamatőr, és nem kellene így viselkednie. Az ügyvéd arra az estre utalt, amikor nyáron Kötcsén Ruszin-Szendi kézzel és testtel is arrébb lökte Móna Márkot, amikor Mandiner újságírója a Tisza adóterveiről kérdezte őt.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulus - (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.