Nagyobb bajba kerülhet a fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz, mint gondolná

Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban.
Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen. Mindezekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, de választ egyelőre nem kaptunk.
Lefoglalták a fegyverét
A fegyverbotrány előzménye, hogy egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal (mint azóta kiderült, hogy kézifegyverrel) ment a Tisza Párt ottani, májusi rendezvényére. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.