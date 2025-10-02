Nagyobb bajba kerülhet a fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz, mint gondolná

Többször fegyverrel ment az emberek közé

Sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. Emiatt is a hatóságokhoz fordult a miniszteri biztos. A ferencvárosival együtt tehát már a felvételek szerint Ruszin-Szendi három alkalommal járt-kelt fegyverrel az emberek között. Magyar bizalmasa más esetben sem zavartatta magát, hiszen civilek, idősek és gyerekek közé egyaránt csőre töltött fegyverrel ment.

Gyűlölet van benne

Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez elsősorban amiatt tűnik súlyosnak, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.

Egy alkalommal egyenesen arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”