Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt, miután Ferencvárosban is fegyverrel mehetett az emberek közé

Az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétségének gyanújával tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) Budai Gyula Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának újabb fejezete ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos a feljelentésben előzményként leírta:

egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal (azóta kiderült, hogy kézifegyverrel) ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter aztán be is ismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.

Eddig háromszor bukott le a fegyverével

Budai hozzátette: sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. Mindezek miatt is a hatóságokhoz fordult a miniszteri biztos, aki a mostani feljelentésében egy harmadik esetet is kiemelt.

A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi Ferencvárosban, egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé.

Mindezt fotók bizonyítják. A feljelentésben az áll, a volt vezérkari főnök ezzel megsértette a békés gyülekezéshez való jogot.

„Ki vagyok képezve, meg tudnám csinálni”

Érdemes felidézni, hogy a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak.

Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán például így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”