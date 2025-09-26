  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt, miután Ferencvárosban is fegyverrel mehetett az emberek közé
Ruszin-Szendi Romulusztiszás fórumfegyverMagyar Péter

Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt, miután Ferencvárosban is fegyverrel mehetett az emberek közé

Újra feljelentette Budai Gyula Ruszin-Szendi Romuluszt, miután kiderült, hogy egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyver lehetett a volt vezérkari főnöknél. Ez már a harmadik napvilágra került eset, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyverrel mehetett az emberek közé.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 9:59
Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétségének gyanújával tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) Budai Gyula Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának újabb fejezete ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos a feljelentésben előzményként leírta: 

egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal (azóta kiderült, hogy kézifegyverrel) ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter aztán be is ismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség. 

 

Eddig háromszor bukott le a fegyverével

Budai hozzátette: sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. Mindezek miatt is a hatóságokhoz fordult a miniszteri biztos, aki a mostani feljelentésében egy harmadik esetet is kiemelt. 

A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi Ferencvárosban, egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé.

Mindezt fotók bizonyítják. A feljelentésben az áll, a volt vezérkari főnök ezzel megsértette a békés gyülekezéshez való jogot.

„Ki vagyok képezve, meg tudnám csinálni”

Érdemes felidézni, hogy a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak.

Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán például így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.