Rapid extra - A katonáknak is égő és kompromittáló, hogy Ruszi-Szendi fegyverrel megy emberek közé + videó

Napok óta arról cikkezik a sajtó, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai tanácsadója fegyverrel jár lakossági fórumra. Előbb elhallgatták, majd elismerték, hogy ez valóban megtörtént, amit a párt elnöke, Magyar Péter is megerősített, majd maga az érintett is. Csütörtökön reggel a rendőrség megjelent a volt vezérkari főnök házánál, és intézkedtek. Lefoglalták a fegyverét és visszavonták a fegyvertartási engedélyét. A Rapid extrában Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértőt, Ruszin-Szendi volt helyettesét kérdezte a témában és volt főnöke múltjáról Jakubász Tamás, a Mediaworks főmunkatársa.

A biztonságpolitikai szakértő azzal indított, hogy aki jártas a szakmában – legyen az katona vagy rendőr, pláne, ha dolgozott is ezzel a típusú fegyverrel –, az azonnal láthatta a felvételeken, hogy miről van szó, hiába volt eltakarva. Van egy speciális alakja, szög és markolat is a csőtengely között, ezt ezer közül is felismeri egy kiképzett katona – tette hozzá. Jakubász Tamás emlékeztetett, hogy az alezredes az utóbbi napokban több interjút is adott, többek között a Magyar Nemzetnek és Hír TV-nek is, ahol említést tett volt főnöke személyiségéről is.

A Rapid extrában már nem akart mindent megismételni vendégünk, de úgy fogalmazott, hogy talán ő az, aki a legrégebben ismeri a volt vezérkari főnököt.

„Nekünk, katonáknak is egy borzasztó égő, kompromittáló dolog” – válaszolt kollégánk kérdésére Pintér Ferenc, amikor arról kérdezte, volt-e már példa arra, hogy egy leszerelt katona fegyverrel megy tömegrendezvényre. Mint fogalmazott, egy demokratikus országban nem történhet ilyen, ez egy bizalmi válság, egy bizalmi kérdés, mert hogyha egy ember elmegy egy olyan rendezvényre, ahol az emberek bizalmáért tart fórumot és a szavazatukat szeretné megnyerni, közben fegyvert tesz az oldalára, ami szabályellenes. Kéri a bizalmukat, miközben ő nem bízik bennük, mert támadásra számít. Egy felszínes ismeretekkel rendelkező és felszínes emberről van szó a biztonságpolitikai szakértő szerint, de hogy mire is gondolt pontosan, adásunkból részletesen kiderül.

https://www.youtube.com/watch?v=zmEaDJZzEd8