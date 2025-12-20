Teljes összeomlás, soha többé nem lesz „angol Fradi–Újpest" a tragédia helyszínén?

A világ legrégebbi futballklubját Sheffieldben alapították 1857-ben, és az angol városban ezt a csapatot több másik követte a következő évtizedekben. Noha a Sheffield Wednesday 1867-os létrehozásakor már más városokban is voltak együttesek – a jelenleg is profi angol klubok közül a Notts County, a Stoke City és a Nottingham Forest is már létezett akkor –, 100-150 évvel ezelőtt a legjobbak közé tartozott a dél-yorkshire-i gárda. A hőskorból négyszeres angol bajnoknak és háromszoros FA Kupa-győztesnek mondhatja magát, mostanra viszont odáig jutott, hogy a jövője is bizonytalanná vált.

A Sheffield Wednesday Anglia patinás futballklubjaként alighanem legkésőbb az idény végén búcsúzik a Championship mezőnyétől (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)

A Sheffield Wednesday 1899 óta a leginkább az 1989-es tragédiáról ismert Hillsborough Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, és a szurkolóknak a közelmúltban sosem látott mélységeket is át kellett élniük. A klub először 1975-ben esett ki az első két osztályból, de aztán hamar visszatért az elitbe, és – miután 1991-ben máig utolsó, élvonalon kívüli csapatként nyerte meg az angol Ligakupát – a Premier League indulásakor is a mezőny tagja volt.

2000-ben esett ki ismét az első ligából, azóta pedig a Championship és a League One között ingázik.

Legutóbb 2021-ben búcsúzott a másodosztálytól, de 2023-ban már vissza is jutott: a 2023–24-es idényben 20., az előző évadban pedig 12. hellyel maradt bent.

Az acélváros másik, jelenleg is profi csapataként a Sheffield United is ingázik az elmúlt években, de a riválissal eltérően a Premier League és a Championship között: 2019 óta kétszer feljutott és kétszer kiesett. Idén tehát ismét sor kerülhetett a városi derbire a másodosztályban, és november 23-án könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a United idegenben. Egy jó ideig ez lehetett az utolsó találkozója a két csapatnak a Hillsborough-ban.

A Sheffield Wednesday minden téren rémes idényt fut

Nyáron Henrik Pedersen vette át a Baglyok irányítását, de a dán vezetőedző nem került egyszerű környezetbe. Ami az eredményeket illeti, az első öt forduló után mindössze egy ponttal állt az együttes, ezután jött a ligakupakiesés, majd szeptember 20-án a Kosznovszky Márkot foglalkoztató Portsmouth otthonában egy 2-0-s siker.