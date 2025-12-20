angol fociChampionshipSheffield Wednesdaycsődeljárás

Teljes összeomlás, soha többé nem lesz „angol Fradi–Újpest" a tragédia helyszínén?

Szeptember 20. óta nyeretlenül, jelenleg mínusz kilenc ponttal áll a másodosztályú angol labdarúgó-bajnokság utolsó helyén a Sheffield Wednesday. A világ egyik legősibb futballklubja egyre kilátástalanabb helyzetben van, az anyagi problémák és a pontlevonás miatt szinte esélytelen a bennmaradása a Championshipben. Az elmúlt hetekben történt események után talán annak is örülhetnek a szurkolók, ha jövőre a harmadosztályú indulás létrejön.

Wiszt Péter
2025. 12. 20. 6:05
A Sheffield Wednesday és a Sheffield United acélvárosi derbijén legutóbb nem volt kérdés a győztes kiléte (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Scott Llewellyn)
A világ legrégebbi futballklubját Sheffieldben alapították 1857-ben, és az angol városban ezt a csapatot több másik követte a következő évtizedekben. Noha a Sheffield Wednesday 1867-os létrehozásakor már más városokban is voltak együttesek – a jelenleg is profi angol klubok közül a Notts County, a Stoke City és a Nottingham Forest is már létezett akkor –, 100-150 évvel ezelőtt a legjobbak közé tartozott a dél-yorkshire-i gárda. A hőskorból négyszeres angol bajnoknak és háromszoros FA Kupa-győztesnek mondhatja magát, mostanra viszont odáig jutott, hogy a jövője is bizonytalanná vált.

A Sheffield Wednesday Anglia patinás futballklubjaként alighanem legkésőbb az idény végén búcsúzik a Championship mezőnyétől
A Sheffield Wednesday Anglia patinás futballklubjaként alighanem legkésőbb az idény végén búcsúzik a Championship mezőnyétől (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)

A Sheffield Wednesday 1899 óta a leginkább az 1989-es tragédiáról ismert Hillsborough Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, és a szurkolóknak a közelmúltban sosem látott mélységeket is át kellett élniük. A klub először 1975-ben esett ki az első két osztályból, de aztán hamar visszatért az elitbe, és – miután 1991-ben máig utolsó, élvonalon kívüli csapatként nyerte meg az angol Ligakupát – a Premier League indulásakor is a mezőny tagja volt. 

2000-ben esett ki ismét az első ligából, azóta pedig a Championship és a League One között ingázik.

Legutóbb 2021-ben búcsúzott a másodosztálytól, de 2023-ban már vissza is jutott: a 2023–24-es idényben 20., az előző évadban pedig 12. hellyel maradt bent.

Az acélváros másik, jelenleg is profi csapataként a Sheffield United is ingázik az elmúlt években, de a riválissal eltérően a Premier League és a Championship között: 2019 óta kétszer feljutott és kétszer kiesett. Idén tehát ismét sor kerülhetett a városi derbire a másodosztályban, és november 23-án könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a United idegenben. Egy jó ideig ez lehetett az utolsó találkozója a két csapatnak a Hillsborough-ban.

A Sheffield Wednesday minden téren rémes idényt fut

Nyáron Henrik Pedersen vette át a Baglyok irányítását, de a dán vezetőedző nem került egyszerű környezetbe. Ami az eredményeket illeti, az első öt forduló után mindössze egy ponttal állt az együttes, ezután jött a ligakupakiesés, majd szeptember 20-án a Kosznovszky Márkot foglalkoztató Portsmouth otthonában egy 2-0-s siker. 

Így sem állt jól a Sheffield Wednesday, de a szurkolók a legrosszabb rémálmukban sem hihették, hogy a következő három hónapban ezt nulla győzelem, öt döntetlen és kilenc vereség követi. 

Henrik Pedersennek nem sok oka volt eddig mosolyogni a Sheffield Wednesday vezetőedzőjeként
Henrik Pedersennek nem sok oka volt eddig mosolyogni a Sheffield Wednesday vezetőedzőjeként (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)

Már az is szinte reménytelen helyzetet jelentene, ha a szombati (mai), Ipswich elleni idegenbeli bajnokit így, kilenc ponttal, a tabella utolsó helyén várhatná a klub, tizenegy pontra a még bennmaradást érő helyen álló Portsmouth-tól. Ám ami az elmúlt hónapokban történt, az még ennél is rosszabb, ugyanis két különböző pontlevonásnak köszönhetően jelenleg valójában mínusz kilenc ponttal sereghajtó az együttes, huszonkilenc(!) egységre a bennmaradástól.

Miért kaptak pontlevonást a Baglyok?

Az elmúlt időszakban többször is az a hír jelent meg a sheffieldi futballcsapatról, hogy nem fizette ki időben a játékosok béreit. A 2014 óta a klubtulajdonosi posztot betöltő thaiföldi üzletember, Dejphon Chansiri a szurkolók körében egyébként sem volt kedvelt – azzal a lépésével sem, hogy a lelátó székeiről a vezetékneve volt kiolvasható –, a rémes idénykezdet és az anyagi körülmények után pedig végleg betelt a pohár. 

Végül ezeknek meglett az eredménye: október végén vagyonfelügyelőket neveztek ki a klub élére, ám a Sheffield Wednesday működésének biztosítása érdekében hozott döntés a szabályok értelmében automatikusan tizenkét pontos levonást jelentett.

A klubot csődeljárás alá vonták, az egymillió fontos tartozást felhalmozó Dejphon Chansiri pedig távozott a vezetőségből, hogy mihamarabb új tulajdonost keressenek az egyre kisebb nézőszám előtt futballozó csapatnak.

Dejphon Chansiri nevét azóta eltüntették a Hillsborough Stadion lelátójáról
Dejphon Chansiri nevét azóta eltüntették a Hillsborough Stadion lelátójáról (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)

A 158 évvel ezelőtt alapított klubnál – főleg a drukkereknél – valamelyest felüdülést jelentett, hogy a hároméves eltiltással sújtott Chansiri távozott, de a problémák nem szűntek meg. 

Noha az elmúlt másfél hónapban több üzletembert is szóba hoztak úgy, mint a Sheffield Wednesday következő tulajdonosa, megegyezés máig sem született.

Ráadásul december 1-jén újabb büntetés jött: miután az elmúlt bő fél évben ötször sem kaptak időben fizetést a játékosok és az edzők, további hat pontot vontak le az együttestől, így áll most mínusz kilenc egységgel.

Mi várhat az angol klubra a jövőben?

Öröm az ürömben, hogy az is eldőlt, hogy a fizetési kötelezettség elmaradása miatt további pontlevonásokra nem kell számítania a klubnak, vagyis a következő idényt mínusz valahány helyett várhatóan nulla ponttal kezdheti meg. Egyelőre kérdéses, hogy erre melyik osztályban kerül majd sor, ahogy az is, hogy januárban részt vehet-e a csapat az átigazolási piacon. Jelen állás szerint szinte kizártnak tűnik, hogy a Sheffield Wednesday bennmarad a Championshipben, és alighanem a szurkolók is inkább abban reménykednek, hogy legalább a League One megmarad majd, mint lehetőség. A leendő tulajdonostól – a legfrissebb hírek alapján a Newcastle-t egykor irányító Mike Ashley az első számú favorit erre a szerepre – viszont mindenképpen bravúros kezdet kellene ahhoz, hogy a közeljövőben ismét az első két osztály valamelyikében szerepelhessenek a Baglyok.

 

