  Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool bosszút állhat, csalást is kiáltanak
Szoboszlai Dominik

Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool bosszút állhat, csalást is kiáltanak

Szerda késő este kisorsolták az angol Ligakupa negyedik fordulójának a párosítását. Ellenfelet kapott a Liverpool is: Szoboszlai Dominik csapata a Crystal Palace ellen játszik. Emlékezhetünk, a Liverpool nemrég ellenük vesztette el az angol szuperkupát, ami után Szoboszlai kemény üzenetet fogalmazott meg. Most itt az esély a bosszúra egy újabb kupáért, miközben a sorsoláson a csalódott szurkolók csalással gyanúsítgatnak.

2025. 09. 25. 6:50
Szoboszlai Dominik legutóbb döhös volt és üzent is a Crystal Palace elleni vereség után, most a Liverpool a Ligakupában újra ellenük játszik
A Liverpool a Premier League címvédőjeként meglepetésre szenvedett vereséget az FA-kupa győztese, a Crystal Palace ellen az idény első tétmeccsén, az angol szuperkupán, a Community Shielden még augusztusban a Wembley-ben. A Palace 2-2 után tizenegyespárbajban hódította el a kupát a Liverpool ellen, ami után Szoboszlai Dominik felemelte a hangját, és kemény üzenetet fogalmazott meg.

Szoboszlai és a Liverpool bosszút állhat a Crystal Palace ellen
Szoboszlai és a Liverpool bosszút állhat a Crystal Palace ellen.

– Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát – jelentette ki akkor Szoboszlai, és a szavai hatottak: a Liverpool azóta az összes meccsét megnyerte.

Liverpool–Crystal Palace újra, Szoboszlaiék már unhatják

Most pedig a Liverpool esélyt kapott a kupabosszúra a Crystal Palace ellen, hiszen a Ligakupa negydik fordulójában összesorsolták a két csapatot. Ez lesz a kedden a Southampton ellen továbbjutó Liverpool és a Palace harmadik összecsapása rövid időn belül, hiszen az augusztusi szuperkupa után ezen a hétvégén is épp egymás ellen játszanak a Premier League-ben, majd októberben következhet a csata a Ligakupában. Szoboszlaiék talán már unni is fogják az ellenfelet... 

Ami a sorsolás többi párosítását illeti, kiemelkedik, hogy a Ligakupa címvédője, az előző döntőben épp a Liverpoolt legyőző Newcastle United igen nehéz ellenfelet kapott, hiszen a Tottenham ellen máris rangadón lép pályára. 

A Szarkák szerdán simán, 4-1-re múlták felül a harmadosztályú Bradford Cityt, a Spurs pedig a hasonló kaliberű Doncaster Roverst 3-0-ra.

A nagy meglepetéseket szállító, negyedosztályú Grimsby Town, amely eddig a Manchester Unitedet és a Sheffield Wednesdayt búcsúztatta, hazai pályán fogadja a Brentfordot.

Csalás történt a Ligakupa sorsolásán? Ezen háborognak Angliában

A Ligakupa nyolcaddöntőjének sorsolásán Jamie Redknapp és Michael Brown húzták ki a csapatok neveit, de a szurkolók csalást kiáltanak. Szerintük ugyanis előre megnézték a golyókat a húzásnál. Főleg a Tottenham drukkerei verik a tamtamot, akik nem örültek a Newcastle elleni, idegenbeli sorsolásnak. 

„A fickó megnézte a golyókat, mielőtt kiválasztotta őket” – írja az Origo, amely szerint másoknak az nem tetszett, hogy az egyaránt walesi Wrexham és Cardiff is összekerült a nyolcaddöntőben. „A Wrexham-Cardiff mérkőzés meg volt bundázva. Micsoda sz.r párosítás” – dühöngött egy kommentelő.

A negyedik forduló mérkőzéseit október 27-től rendezik meg.

A nyolcaddöntő párosítása négy, Premier League-csapatok egymás közötti összecsapását hozza:

  • Newcastle United–Tottenham 
  • Arsenal – Brighton
  • Liverpool – Crystal Palace
  • Wolverhampton – Chelsea

További párosítások:

  • Grimsby Town–Brentford 
  • Wrexham–Cardiff City
  • Wycombe Wanderers–Fulham
  • Swansea City–Manchester City

