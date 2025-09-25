Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool bosszút állhat, csalást is kiáltanak

A Liverpool a Premier League címvédőjeként meglepetésre szenvedett vereséget az FA-kupa győztese, a Crystal Palace ellen az idény első tétmeccsén, az angol szuperkupán, a Community Shielden még augusztusban a Wembley-ben. A Palace 2-2 után tizenegyespárbajban hódította el a kupát a Liverpool ellen, ami után Szoboszlai Dominik felemelte a hangját, és kemény üzenetet fogalmazott meg.

Szoboszlai és a Liverpool bosszút állhat a Crystal Palace ellen. Fotó: GLYN KIRK / AFP

– Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát – jelentette ki akkor Szoboszlai, és a szavai hatottak: a Liverpool azóta az összes meccsét megnyerte.

Liverpool–Crystal Palace újra, Szoboszlaiék már unhatják

Most pedig a Liverpool esélyt kapott a kupabosszúra a Crystal Palace ellen, hiszen a Ligakupa negydik fordulójában összesorsolták a két csapatot. Ez lesz a kedden a Southampton ellen továbbjutó Liverpool és a Palace harmadik összecsapása rövid időn belül, hiszen az augusztusi szuperkupa után ezen a hétvégén is épp egymás ellen játszanak a Premier League-ben, majd októberben következhet a csata a Ligakupában. Szoboszlaiék talán már unni is fogják az ellenfelet...

Ami a sorsolás többi párosítását illeti, kiemelkedik, hogy a Ligakupa címvédője, az előző döntőben épp a Liverpoolt legyőző Newcastle United igen nehéz ellenfelet kapott, hiszen a Tottenham ellen máris rangadón lép pályára.

A Szarkák szerdán simán, 4-1-re múlták felül a harmadosztályú Bradford Cityt, a Spurs pedig a hasonló kaliberű Doncaster Roverst 3-0-ra.

A nagy meglepetéseket szállító, negyedosztályú Grimsby Town, amely eddig a Manchester Unitedet és a Sheffield Wednesdayt búcsúztatta, hazai pályán fogadja a Brentfordot.

Csalás történt a Ligakupa sorsolásán? Ezen háborognak Angliában

A Ligakupa nyolcaddöntőjének sorsolásán Jamie Redknapp és Michael Brown húzták ki a csapatok neveit, de a szurkolók csalást kiáltanak. Szerintük ugyanis előre megnézték a golyókat a húzásnál. Főleg a Tottenham drukkerei verik a tamtamot, akik nem örültek a Newcastle elleni, idegenbeli sorsolásnak.

„A fickó megnézte a golyókat, mielőtt kiválasztotta őket” – írja az Origo, amely szerint másoknak az nem tetszett, hogy az egyaránt walesi Wrexham és Cardiff is összekerült a nyolcaddöntőben. „A Wrexham-Cardiff mérkőzés meg volt bundázva. Micsoda sz.r párosítás” – dühöngött egy kommentelő.

A negyedik forduló mérkőzéseit október 27-től rendezik meg.