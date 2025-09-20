Arne Slot kiteszi a csapatból Szoboszlai Dominikot

A Liverpool legfontosabb futballistái már az idény elején brutális terhelést kapnak, a meccsek gyakorlatilag háromnaponta jönnek, így ha van lehetőség a pihentetésre, élni kell vele.

Arne Slot pihentet a Ligakupában

Ezt az elvet vallja Arne Slot is, a holland szakember az Everton elleni győzelem után elmondta, hogy az előző három tétmeccsen végigjátszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést.

Érdekesség, hogy Szoboszlai a Pool összes eddigi meccsén végig a pályán volt az idényben, kedden azonban megszakad ez a sorozat.

Elfáradt a Liverpool

A 47 esztendős tréner a Mersey-parti derbin aratott sikerről is beszélt, kiemelve, hogy az első félidei teljesítmény tetszett neki igazán.

– Mindig is tudtuk, hogy milyen kemény feladatunk lesz, hét nap alatt három meccs, korai kezdéssel szombaton. Önök is láthatták, milyen hatása van ennek. Az első félidőben frissek voltunk, elképesztő volt, ahogy futballoztunk. A másodikban veszítettünk az energiánkból, de el kell ismerni az Everton teljesítményét is.

A Liverpool kedden 21 órától játszik a Southamptonnal az Anfielden, majd szombaton 16 órától a Crystal Palace otthonában szerepel a Premier League-ben.

