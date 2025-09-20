Rendkívüli

LiverpoolArne SlotEverton FCSzoboszlai DominikPremier League
magyar

Arne Slot kiteszi a csapatból Szoboszlai Dominikot

Az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzés után fontos hírt közölt a Liverpool vezetőedzője. Arne Slot már a Liverpool következő összecsapására előretekintve elárulta, hogy Szoboszlai Dominik – több kulcsemberhez hasonlóan – biztosan nem lép pályára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 17:30
Szoboszlai Dominik az Everton ellen is végig a pályán volt Fotó: AFP/Darren Staples
A Liverpool legfontosabb futballistái már az idény elején brutális terhelést kapnak, a meccsek gyakorlatilag háromnaponta jönnek, így ha van lehetőség a pihentetésre, élni kell vele.

Arne Slot több kulcsembernek is pihenőt ad a Liverpool következő meccsén
Arne Slot több kulcsembernek is pihenőt ad a Liverpool következő meccsén (Fotó: AFP/Darren Staples)

Arne Slot pihentet a Ligakupában

Ezt az elvet vallja Arne Slot is, a holland szakember az Everton elleni győzelem után elmondta, hogy az előző három tétmeccsen végigjátszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést.

Érdekesség, hogy Szoboszlai a Pool összes eddigi meccsén végig a pályán volt az idényben, kedden azonban megszakad ez a sorozat.

Elfáradt a Liverpool

A 47 esztendős tréner a Mersey-parti derbin aratott sikerről is beszélt, kiemelve, hogy az első félidei teljesítmény tetszett neki igazán.

– Mindig is tudtuk, hogy milyen kemény feladatunk lesz, hét nap alatt három meccs, korai kezdéssel szombaton. Önök is láthatták, milyen hatása van ennek. Az első félidőben frissek voltunk, elképesztő volt, ahogy futballoztunk. A másodikban veszítettünk az energiánkból, de el kell ismerni az Everton teljesítményét is.

A Liverpool kedden 21 órától játszik a Southamptonnal az Anfielden, majd szombaton 16 órától a Crystal Palace otthonában szerepel a Premier League-ben. 

Az Everton elleni győzelem összefoglalója:

PREMIER LEAGUE, 5. FORDULÓ

Szombat
Liverpool–Everton 2-1
Brighton–Tottenham Hotspur 16.00 (Tv: Spíler1) 
Burnley–Nottingham Forest 16.00 
West Ham United–Crystal Palace 16.00 
Wolverhampton–Leeds United 16.00 
Manchester United–Chelsea 18.30 (Tv: Match4) 
Fulham–Brentford 21.00 (Tv: Spíler1)

Vasárnap 
Bournemouth–Newcastle United 15.00 
Sunderland–Aston Villa 15.00 (Tv: Spíler1) 
Arsenal–Manchester City 17.30 (Tv: Spíler1)

 

